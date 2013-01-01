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即时要闻
【金融】12日纽约股市收低   
[2009年11月13日]
【海外】美军方起诉胡德堡枪击案嫌疑人  
[2009年11月13日]
【金融】纽约黄金期货价格盘中创新高  
[2009年11月13日]
【产业】国际油价12日大幅下挫  
[2009年11月13日]
【海外】美国“甲流”死亡者升至约3900人  
[2009年11月13日]
【海外】奥巴马启程访问亚洲四国  
[2009年11月13日]
【政经】暴雪灾害已致河北六人死亡  
[2009年11月13日]
【政经】刘翔雨中夺得亚锦赛冠军　  
[2009年11月13日]
【金融】非洲遭受第二波金融危机重创  
[2009年11月13日]
【金融】12日伦敦股市继续小幅收高   
[2009年11月13日]
【海外】柬埔寨泰国互逐外交官  
[2009年11月13日]
【金融】林毅夫：人民币升值无助全球经济平衡  
[2009年11月13日]
【金融】保监会：深入推进保险政府信息公开工作  
[2009年11月12日]
【政经】广西北部湾产权交易所成立  
[2009年11月12日]
【金融】12日期金大幅上扬  
[2009年11月12日]
【金融】现货金银价格大幅报涨  
[2009年11月12日]
【金融】12日认购权证涨幅均超1%  
[2009年11月12日]
【金融】12日创业板全线上涨  
[2009年11月12日]
【金融】12日香港恒生指数跌1.01%  
[2009年11月12日]
【金融】12日沪深B股继续上行  
[2009年11月12日]
【金融】12日中小板指数再创来新高  
[2009年11月12日]
【金融】央行公开市场连续第五周净回笼  
[2009年11月12日]
【政经】中国南极考察队抵达长城站  
[2009年11月12日]
【海外】韩国央行宣布维持基准利率不变  
[2009年11月12日]
【政经】林毅夫：中美共同经济利益是主要的  
[2009年11月12日]
【政经】北京配售4.1万套政策性保障住房  
[2009年11月12日]
【金融】央行上海总部：沪个人房贷增量环比大降  
[2009年11月12日]
【产业】比亚迪：全力配合诺基亚的召回  
[2009年11月12日]
【金融】台北股市涨2点  
[2009年11月12日]
【产业】宝钢股份与中海油达成战略合作协议  
[2009年11月12日]
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