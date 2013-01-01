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即时要闻
【政经】乌市“7·5”事件九名死刑犯被处决  
[2009年11月10日]
【海外】美国威胁对伊朗进行制裁  
[2009年11月10日]
【金融】林毅夫：世界经济仍或现“双底”复苏  
[2009年11月10日]
【海外】印度明年开始逐步取消经济刺激措施  
[2009年11月10日]
【金融】港10月底官方外汇储备资产为2401亿美元  
[2009年11月10日]
【海外】国际财经简讯  
[2009年11月10日]
【金融】欧佩克油价上周大起大落  
[2009年11月10日]
【金融】9日伦敦股市继续收高  
[2009年11月10日]
【金融】纽约股市大幅上扬　道指创52周新高  
[2009年11月10日]
【金融】LME金属期货价格涨跌互现  
[2009年11月10日]
【金融】国际油价9日强劲反弹  
[2009年11月10日]
【产业】发改委10日起上调油价  
[2009年11月09日]
【海外】IMF大幅上调韩国经济增长预测  
[2009年11月09日]
【产业】上汽前十月汽车销量首破两百万辆  
[2009年11月09日]
【金融】银监会：银行应更积极主动承担消费者教育责任  
[2009年11月09日]
【产业】中国首家铁合金交易所开业  
[2009年11月09日]
【金融】9日上海期金大涨创新高  
[2009年11月09日]
【金融】亚太主要股市多数上涨  
[2009年11月09日]
【金融】9日香港恒生指数升1.73%  
[2009年11月09日]
【政经】刘云山会见巴西总统府新闻部长  
[2009年11月09日]
【政经】北京卫生局：将考虑外来人口接种疫苗  
[2009年11月09日]
【产业】江西发现特大型瓷石矿  
[2009年11月09日]
【产业】全国二手车销量同比猛增近三成  
[2009年11月09日]
【政经】中共代表团离京出访印度、伊朗等国  
[2009年11月09日]
【政经】温家宝结束非洲访问后回到北京  
[2009年11月09日]
【金融】9日沪深B股双双微跌  
[2009年11月09日]
【产业】中国首个特大沼气工程并网发电  
[2009年11月09日]
【金融】9日台北股市上涨73点  
[2009年11月09日]
【产业】前十个月国产汽车产销双破千万辆  
[2009年11月09日]
【海外】日本10月外汇储备再创历史新高  
[2009年11月09日]
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