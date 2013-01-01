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即时要闻
【金融】东京股市日经股指上涨0.20%  
[2009年11月09日]
【政经】国务院公布《政府参事工作条例》  
[2009年11月09日]
【产业】专业机构：车用锂电池市场将快速增长  
[2009年11月09日]
【金融】澳国库部长认为经济复苏仍需政府刺激  
[2009年11月09日]
【金融】人民币对美元汇率中间价继续小幅走升  
[2009年11月09日]
【金融】中小板指数逆势走强　中小盘基金“受宠”  
[2009年11月09日]
【金融】五公司重大事项停牌  
[2009年11月09日]
【金融】东京股市日经股指早盘上涨0.09%  
[2009年11月09日]
【政经】大范围雨雪天气将至 局部降温8至10℃  
[2009年11月09日]
【政经】钟南山：甲流疫情随时可能变异   
[2009年11月09日]
【金融】银监会：联合银行在华经营情况良好  
[2009年11月09日]
【海外】埃及总统提出非中合作十原则  
[2009年11月08日]
【政经】杭讨薪女工遭暴力凌辱案仍在调查中  
[2009年11月08日]
【金融】逾24亿股大小非下周解禁  
[2009年11月08日]
【海外】全球“甲流”疫情及防控动态  
[2009年11月08日]
【海外】美众议院通过医改法案  
[2009年11月08日]
【产业】美国硅谷一周动态  
[2009年11月08日]
【海外】法国银行陆续偿还救助资金  
[2009年11月08日]
【政经】齐齐哈尔降低综合水价  
[2009年11月08日]
【海外】美国联邦储蓄保险公司宣布关闭五家银行  
[2009年11月08日]
【海外】法国“甲流”传播速度加快  
[2009年11月08日]
【海外】奥巴马说美军基地枪击案是“针对国家的犯罪行为”  
[2009年11月08日]
【海外】国际经济一周大事回顾  
[2009年11月08日]
【政经】APEC拉开帷幕  
[2009年11月08日]
【产业】杭州将补助引进的总部企业  
[2009年11月08日]
【海外】下周国际财经重要事件预告  
[2009年11月08日]
【海外】二十国集团财长和央行行长会议呼吁发挥国际金融机构作用  
[2009年11月08日]
【海外】二十国集团财长和央行行长会议分歧凸显  
[2009年11月08日]
【海外】梅德韦杰夫称不排除制裁伊朗的可能性  
[2009年11月07日]
【政经】温家宝同埃及总理纳齐夫举行会谈  
[2009年11月07日]
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