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【奥运】德国获男子曲棍球冠军  
[2008-08-23]
【奥运】韩国队获棒球冠军  
[2008-08-23]
【奥运】马琳获乒乓球男子单打冠军  
[2008-08-23]
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[2008-08-23]
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[2008-08-23]
【奥运】美国获女子4×400米接力冠军  
[2008-08-23]
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[2008-08-23]
【奥运】挪威选手获男子标枪比赛冠军  
[2008-08-23]
【奥运】俄罗斯选手获艺术体操个人全能冠军  
[2008-08-23]
【奥运】埃塞俄比亚获男子5000米冠军  
[2008-08-23]
【奥运】多米尼加获拳击64公斤级冠军  
[2008-08-23]
【政经】甘南夏河暴洪遇难人数增加  
[2008-08-23]
【金融】本周股市：再现暴涨暴跌行情  
[2008-08-23]
【金融】本周债市资金充裕 继续走强  
[2008-08-23]
【海外】尼日利亚两车相撞16人死亡  
[2008-08-23]
【海外】西非海岸线将因气候变化被重划  
[2008-08-23]
【奥运】肯尼亚获女子1500米比赛冠军  
[2008-08-23]
【海外】黎总理致信潘基文抗议以色列  
[2008-08-23]
【海外】奥巴马选择拜登为竞选伙伴  
[2008-08-23]
【奥运】乌克兰选手获57公斤级拳击冠军  
[2008-08-23]
【奥运】肯尼亚选手获男子800米冠军  
[2008-08-23]
【奥运】中国花样游泳队创历史最好成绩  
[2008-08-23]
【奥运】乌克兰获500米单人皮艇冠军  
[2008-08-23]
【奥运】匈牙利选手获女子双人皮艇冠军  
[2008-08-23]
【金融】一农村信用社主任违法放贷被捕  
[2008-08-23]
【奥运】泰国选手获51公斤级拳击冠军  
[2008-08-23]
【政经】匈牙利外长看望四川震区学生  
[2008-08-23]
【奥运】乌克兰男举选手查出使用兴奋剂  
[2008-08-23]
【奥运】陈中比赛结果被改判无缘半决赛  
[2008-08-23]
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