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即时要闻
【政经】外交部：坚决反对达赖窜访中印边界东段争议区  
[2009年11月03日]
【金融】亚太地区主要股市普遍下跌  
[2009年11月03日]
【政经】外交部：中方将尽一切努力营救被困俄游客  
[2009年11月03日]
【政经】北京报告一例俄籍“甲流”患者死亡病例  
[2009年11月03日]
【产业】中钢协：四季度钢铁市场供大于求矛盾或更突出  
[2009年11月03日]
【金融】认购权证3日大部分微升  
[2009年11月03日]
【金融】中小板指数创一年多来新高  
[2009年11月03日]
【海外】韩国将“甲流”警报上调至最高级别  
[2009年11月03日]
【海外】美称九岁以下儿童需注射两剂“甲流”疫苗  
[2009年11月03日]
【金融】台北股市下跌12点  
[2009年11月03日]
【政经】北京市卫生局表示“甲流”疫情与接种疫苗无关  
[2009年11月03日]
【海外】发展中国家呼吁不能扼杀《京都议定书》  
[2009年11月03日]
【产业】西班牙10月汽车销量同比升26.4%  
[2009年11月03日]
【海外】英国10月采购经理人指数升至近两年最高  
[2009年11月03日]
【海外】美四季度预计举债2760亿美元  
[2009年11月03日]
【海外】奥巴马提出美国要转变经济增长模式  
[2009年11月03日]
【金融】RBS将裁员3700人  
[2009年11月03日]
【海外】美国大企业不断囤积现金  
[2009年11月03日]
【海外】普京呼吁欧盟助乌偿还俄天然气款  
[2009年11月03日]
【产业】福特汽车三季度大幅盈利  
[2009年11月03日]
【海外】IMF向印度央行出售200吨黄金  
[2009年11月03日]
【金融】人民币对美元汇率中间价小幅走高  
[2009年11月03日]
【海外】奥巴马提出转变经济增长模式  
[2009年11月03日]
【海外】美政府四季度举债规模预计为2760亿美元  
[2009年11月03日]
【金融】今年新基金募资已近3000亿元  
[2009年11月03日]
【产业】万科长春再拿地  
[2009年11月03日]
【金融】LME金属期货价涨跌互现  
[2009年11月03日]
【海外】俄英两国外长发表共同声明  
[2009年11月03日]
【海外】3日国际财经快报  
[2009年11月03日]
【海外】2日国际财经快报  
[2009年11月03日]
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