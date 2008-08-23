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即时要闻
【政经】“鹦鹉”减弱为热带低压  
[2008-08-23]
【海外】巴基斯坦警察局遭汽车炸弹袭击  
[2008-08-23]
【政经】诺贝尔经济学奖得主看好中国经济  
[2008-08-23]
【海外】欧航局将发射海洋环流探测卫星  
[2008-08-23]
【金融】基金半年报披露拉开帷幕  
[2008-08-23]
【金融】股市震荡令基金本周净值下跌  
[2008-08-23]
【政经】三峡移民已累计搬迁124万多人  
[2008-08-23]
【海外】未来数月美国经济仍将衰退  
[2008-08-23]
【政经】陕西特大制贩毒品案六被告获刑  
[2008-08-23]
【奥运】美国队抢得棒球铜牌  
[2008-08-23]
【奥运】西班牙获皮划艇男子500米冠军  
[2008-08-23]
【奥运】挪威获女子手球冠军  
[2008-08-23]
【奥运】法国选手获男子山地自行车冠军  
[2008-08-23]
【奥运】澳大利亚选手男子500米单人皮艇夺冠  
[2008-08-23]
【奥运】孟关良/杨文军获500米男子双人划艇金牌  
[2008-08-23]
【奥运】中国女排夺得女排比赛铜牌  
[2008-08-23]
【奥运】阿根廷队获得男子足球金牌  
[2008-08-23]
【奥运】中国女手第六创八年来最好成绩  
[2008-08-23]
【奥运】德国选手获山地自行车女子越野赛冠军  
[2008-08-23]
【奥运】中国已包揽四枚奥运乒乓球金牌  
[2008-08-23]
【海外】哈佛大学居美大学年度排行榜首  
[2008-08-23]
【政经】习近平宴请奥林匹克各方成员  
[2008-08-23]
【政经】蒙古国总理出席北京奥运闭幕式  
[2008-08-23]
【奥运】博尔特“鸟巢”三破世界纪录  
[2008-08-23]
【奥运】“梦八”击败阿根廷进男篮决赛  
[2008-08-23]
【海外】奥巴马潜在副手人选现“黑马”  
[2008-08-23]
【海外】美一枚火箭发射失败被迫自爆  
[2008-08-23]
【海外】索马里反政府武装占领南部重镇  
[2008-08-23]
【海外】俄罗斯称已完全从格鲁吉亚撤军  
[2008-08-23]
【金融】油价暴跌大幅推高美股  
[2008-08-23]
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