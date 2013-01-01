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即时要闻
中国驻英大使：货币战将损世界经济  
[2010年10月14日]
美国证交会公布场外衍生品交易监管提议  
[2010年10月14日]
日本对中韩货币政策发出警告  
[2010年10月14日]
智利矿工救援行动结束  
[2010年10月14日]
14日沪深股市双双高开  
[2010年10月14日]
香港公布“先租后买”置业计划细则  
[2010年10月14日]
欧盟帮助中小企业进军中国市场  
[2010年10月14日]
伦敦股市13日上涨  
[2010年10月14日]
美国财长说不存在“货币战”风险  
[2010年10月14日]
俄央行决定扩大卢布汇率浮动范围  
[2010年10月14日]
匈牙利将征危机税  
[2010年10月14日]
13日纽约黄金期货价格再度改写历史纪录  
[2010年10月14日]
纽约汇市美元对主要货币13日下跌  
[2010年10月14日]
纽约股市三大股指13日持续上涨  
[2010年10月14日]
13日国际油价全面走强  
[2010年10月14日]
13日芝加哥小麦大豆期价下跌  
[2010年10月14日]
13日伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌不一  
[2010年10月14日]
瑞安航空公司宣布将关闭法国马赛机场  
[2010年10月14日]
印度本财年前5个月外国直接投资额下降35％  
[2010年10月14日]
英国失业率降至7．7％   
[2010年10月14日]
美国提出针对大型金融公司破产清算新规  
[2010年10月13日]
贝恩否认陈晓分阶段出局  
[2010年10月13日]
中国出口未现“拐点”　  
[2010年10月13日]
标普下调希腊评级至BB+/B 展望为负面  
[2010年10月13日]
巴菲特：欧元升值后将面临真正挑战  
[2010年10月13日]
公积金首套房首付两成暂时不变  
[2010年10月13日]
标普将葡萄牙短期评级由A-1下调至A-2  
[2010年10月13日]
深圳详解限购令：家庭成员中部分为深圳户籍可购两套房  
[2010年10月13日]
13日国内现货金银全线上涨  
[2010年10月13日]
中小板指13日上涨0．8％  
[2010年10月13日]
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