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即时要闻
13日创业板指上涨1．15％  
[2010年10月13日]
三季度我国企业家信心和企业景气上升  
[2010年10月13日]
13日沪指实现“六连阳”  
[2010年10月13日]
阿富汗失事民用货机上8人全部遇难  
[2010年10月13日]
我国外汇储备余额突破2.64万亿美元  
[2010年10月13日]
新加坡“股王”掷50亿人民币收购利物浦 只待英超确认  
[2010年10月13日]
通用汽车延长员工及经销商申购IPO新股期限  《财经》综合报道
[2010年10月13日]
港府决定暂时剔除投资者入境计划中房地产类别  《财经》综合报道
[2010年10月13日]
发改委专家:中国目前加息不现实 难以控制通胀  《财经》综合报道
[2010年10月13日]
中国发改委宏观经济学会秘书长王建13日在接受记者采访时指出，中国须忍受更高的物价上涨率。现在加息，不仅难以控制通胀，还会对经济增长产生负面影响
日本家庭信心指数连跌三月 政府称将干预汇率  
[2010年10月13日]
意央行呼吁G20合作范围扩大至汇率层面  
[2010年10月13日]
日本大幅增持美国国债 或成美最大债权人  《财经》综合报道
[2010年10月13日]
欧佩克调高今年全球原油需求预测  《财经》综合报道
[2010年10月13日]
力拓和必和必拓将就合资公司计划与欧盟会面  
[2010年10月13日]
北京拟定期发布低收入层CPI  《财经》综合报道
[2010年10月13日]
北京市统计局相关负责人表示，明年低收入层CPI将考虑由不定期发布改为定期发布，这将为政府有针对性地制定补贴政策提供重要依据
巴基斯坦洪灾造成95亿美元经济损失  
[2010年10月13日]
2010年前三季度金融统计数据报告  
[2010年10月13日]
韩国计划投资40万亿韩元发展可再生能源  
[2010年10月13日]
曾荫权表示，香港经济今年可望增长5－6％  
[2010年10月13日]
诺奖新主悲观预测美国经济：复苏缓慢且痛苦  
[2010年10月13日]
外媒称美是否宣布中国为汇率操纵国周五公布  
[2010年10月13日]
国土部公布比亚迪违法占地等4起案件处理结果  《财经》综合报道
[2010年10月13日]
快讯：曾荫权宣布从明天开始，内地居民在香港购买房产将不再能获得香港身份  
[2010年10月13日]
六部门启动建材下乡试点  
[2010年10月13日]
水土流失损失掉中国2．25％左右GDP  
[2010年10月13日]
13日早盘沪深股市微涨  
[2010年10月13日]
外汇局将继续高压打击热钱  
[2010年10月13日]
上海暂停对购买非改善型第二套住房公积金贷款  
[2010年10月13日]
教育部证实在31个省份调研调整高考日期  
[2010年10月13日]
国家统计局局长:第六次人口普查预算约80亿  
[2010年10月13日]
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