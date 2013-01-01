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即时要闻
12日创业板指数上升0．49％
[2010年10月12日]
12日上海期金小幅回调
[2010年10月12日]
印度8月工业生产指数骤降
[2010年10月12日]
12日沪深股市延续强势
[2010年10月12日]
前三季度国产汽车产销逼近去年全年水平
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传新加坡富豪欲加价收购英超利物浦队
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发改委宣布提高2011年小麦最低收购价格
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前3季国产汽车产销均超1300万辆 同比增逾35%
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上半年我国国际收支均继续“双顺差”格局
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《时代》周刊公布温家宝接受CNN记者专访内容
[2010年10月12日]
中国女性居全球白手起家女富豪榜榜首
《财经》综合报道
[2010年10月12日]
根据12日发布的《胡润白手起家女富豪榜》，全世界最富有女性的前三名都是中国人
外汇局：汇改重启重在完善汇率形成机制
[2010年10月12日]
日本经济财政大臣表示仍将果断应对日元升值
[2010年10月12日]
中国外汇局：人民币汇改不等于升值
《财经》综合报道
[2010年10月12日]
中国国家外汇管理局12日发布报告称，人民币汇改不等于人民币升值，而重在完善汇率形成机制。市场主体应克服单边预期，适应人民币汇率双向浮动的发展态势，树立正确的汇率风险意识
中国学者呼吁建立稀土远期市场
[2010年10月12日]
知情人士：索罗斯将是四环医药基础投资者
[2010年10月12日]
《中证报》：货币战争可能引发新一轮资产泡沫
[2010年10月12日]
美国沃尔玛开卖iPad
[2010年10月12日]
通用汽车穆迪评级高于标普惠誉
《财经》综合报道
[2010年10月12日]
穆迪对通用汽车给予Ba2企业家族评级，比垃圾级最高档低两档，但比上周同行对通用汽车的评级高一等级
胡锦涛点燃亚运会主火炬
[2010年10月12日]
宗庆后成2010年中国首富
[2010年10月12日]
美国本周五将宣布中国是否为汇率操纵国
[2010年10月12日]
泰和基金聘任竞辉担任基金经理忻怡离任
[2010年10月12日]
汉王获互联网出版通行证
[2010年10月12日]
吉尔吉斯斯坦议会选举顺利进行
《财经》综合报道
[2010年10月12日]
12日人民币对美元汇率中间价小幅回落
[2010年10月12日]
无锡：二套以上契税3%
[2010年10月12日]
宁波：暂停外来者购房
[2010年10月12日]
福州：年内一户只能买一套房
[2010年10月12日]
济南：公积金首付提至三成
[2010年10月12日]
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