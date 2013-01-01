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即时要闻
南京：经适房价不超商品房价六成  
[2010年10月12日]
普京：中国可能将成为俄天然气最大消费国  
[2010年10月12日]
十证券咨询公司年检被亮红灯  
[2010年10月12日]
谷歌高管爆料：公司正开发“谷歌物价指数”  
[2010年10月12日]
全国保障房开工率仅7成  
[2010年10月12日]
四大行9月新增贷款超出监管预期  
[2010年10月12日]
索罗斯警告金融改革仍存在风险漏洞  
[2010年10月12日]
尚福林：借壳上市执行IPO趋同标准  
[2010年10月12日]
美联储副主席警告低息政策存在风险  
[2010年10月12日]
12日沪深股市双双低开  
[2010年10月12日]
台资金融企业乐见厦门建设“保险特区”  
[2010年10月12日]
匈总理宣布国家将接管造成废水泄漏的公司  
[2010年10月12日]
世界气象组织说拉尼娜现象影响或持续到明年第一季度  
[2010年10月12日]
北约外交和国防部长会议将聚焦新战略构想  
[2010年10月12日]
欧佩克周油价继续攀升  
[2010年10月12日]
伊朗石油储量升至1500亿桶  
[2010年10月12日]
伦敦股市11日上涨  
[2010年10月12日]
国际油价11日小幅下跌  
[2010年10月12日]
11日纽约汇市美元对主要货币走高  
[2010年10月12日]
11日纽约股市基本以平盘报收  
[2010年10月12日]
11日纽约黄金期货收盘价突破1350美元关口  
[2010年10月12日]
11日伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌不一  
[2010年10月12日]
经合组织预测主要经济体或面临增长瓶颈  
[2010年10月12日]
全国秋粮有望获得好收成  
[2010年10月12日]
非洲股市吸引国际投资者  
[2010年10月12日]
11日芝加哥玉米期货再度触及涨停板  
[2010年10月12日]
周小川：中国经济正朝预期方向发展  
[2010年10月12日]
戴姆勒因转向系统缺陷在美召回8.5万辆奔驰  
[2010年10月11日]
中国华能集团内蒙古煤制天然气项目获发改委批复  
[2010年10月11日]
泰富电气收到每股24美元收购要约  
[2010年10月11日]
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