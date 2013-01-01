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即时要闻
汤姆森路透报告称中国年度专利数明年将超日美
[2010年10月11日]
保罗-克鲁格曼夸赞诺奖新主：皮特好样的
[2010年10月11日]
中油燃气与中石油集团旗下济南柴油签署合作协议
[2010年10月11日]
梅赛德斯-奔驰9月份在华销量增长114%，超过13,940辆
[2010年10月11日]
杭州房产新政：本地及外省市居民只能新购一套房
《财经》综合报道
[2010年10月11日]
杭州市研究出台了《关于进一步加强我市房地产市场调控 加快保障性住房建设的实施意见》，暂定杭州市及外省市居民家庭只能在杭州市新购买一套商品住房(含二手存量住房)；停止执行购房补贴政策，恢复征收房地产登记等相关收费，并提出落实差别化信贷政策
前三季度中国土地需求持续旺盛 供需矛盾突出
《财经》综合报道
[2010年10月11日]
三人分享诺贝尔经济学奖146万美元奖金
[2010年10月11日]
阳光100计划第四季度通过香港IPO筹资至多5亿美元
[2010年10月11日]
杭州楼市调控细则出台 每户限购一套新房
[2010年10月11日]
美的1-9月净利同比大增50%-100%
【财经网专稿】记者 李雪
[2010年10月11日]
公司业绩大幅增长归因于空调、冰箱、洗衣机三大业务组合的竞争优势,以及公司的产品结构优化
法国投资银行Natixis：明年金价将缓慢下滑
[2010年10月11日]
工商银行：中央汇金在截至10月8日的12个月增持0.01%该行A股
[2010年10月11日]
2010年诺贝尔经济学奖获奖者皮萨里德斯简历
[2010年10月11日]
2010年诺贝尔经济学奖获奖者皮特-戴蒙得简历
[2010年10月11日]
2010年诺贝尔经济学奖揭晓发布会实录
[2010年10月11日]
今年前三季30个城市卖地收入增长近七成
[2010年10月11日]
外汇局发布通知规范银行外币卡管理
[2010年10月11日]
2010北京社会蓝皮书 市民对房价调控和教改最不满
[2010年10月11日]
三位经济学家共享2010年诺贝尔经济学奖
[2010年10月11日]
获奖者迪萨里迪斯：还没想好怎么使用奖金
[2010年10月11日]
获奖者迪萨里迪斯：致力开发新模型来解决失业率
[2010年10月11日]
2010年诺贝尔经济学奖获奖者戴尔-莫滕森简历
[2010年10月11日]
李明博：尽最大努力助G20各国就汇率问题达成一致
[2010年10月11日]
三经济学家分享2010年诺贝尔经济学奖
[2010年10月11日]
麻省理工大学的彼特-戴蒙德(Peter Diamond)、伦敦政治经济学院克里斯托弗-迪萨里迪斯(Christopher A. Dissarides)、美国西北大学戴尔-莫滕森(Dale. T NORTENSEN)获得2010年诺贝尔经济学奖
三季度北京豪宅均价57561元
[2010年10月11日]
标普预测楼市再下调10% 房产税年内难出台
[2010年10月11日]
四国发表联合公报 敦促发达国家大幅减排温室气体
[2010年10月11日]
银监会纪委书记王华庆：加强金融公众教育
[2010年10月11日]
北京上周楼市成交环比跌六成
[2010年10月11日]
上交所等居三季度全球首发上市集资总额居前三
[2010年10月11日]
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