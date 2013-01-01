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即时要闻
2011年中央机关及其直属机构考录公务员1．6万余人  
[2010年10月11日]
11日国内现货金银价全线上涨  
[2010年10月11日]
11日创业板指放量下跌1．33％  
[2010年10月11日]
北京警方每月11日对娱乐从业人员进行法制培训  
[2010年10月11日]
三部委通知要求：省级政府稳定房价不力将问责  
[2010年10月11日]
中挪经贸关系可能面临诺奖事件冲击  
[2010年10月11日]
台湾共发行4256亿台币存单  
[2010年10月11日]
中国去年抄底买铜大赚15亿美元  
[2010年10月11日]
传六银行被实施差别存款准备金率，上调0.5%  
[2010年10月11日]
未来五年全国老年人口将达到两亿人  
[2010年10月11日]
11日上海期金价格气势如虹延续涨势  
[2010年10月11日]
11日中小板指下跌0．39％  
[2010年10月11日]
11日上证综指重返2800点　  
[2010年10月11日]
中日防长对话  
[2010年10月11日]
11日早盘沪深股市双双上涨  
[2010年10月11日]
日本防卫大臣称有意修改“武器出口三原则”  
[2010年10月11日]
IMF将中国纳入5大重要性经济体  
[2010年10月11日]
11日人民币对美元汇率中间价再创新高  
[2010年10月11日]
郭树清：征收房产税非常必要  
[2010年10月11日]
11日沪深股市双双高开  
[2010年10月11日]
印度发生翻船事故至少25人遇难  
[2010年10月11日]
第29届海合会石油部长会议在科威特举行  
[2010年10月11日]
印度央行行长：将根据需要干预汇市  
[2010年10月11日]
伊拉克即将启动第三轮能源开发招标  
[2010年10月11日]
美国加利福尼亚州发生汽车爆炸事件  
[2010年10月11日]
浙江成功办理首笔国际银团贷款业务  
[2010年10月11日]
马来西亚发生车祸致11人死亡  
[2010年10月11日]
奔驰在美召回8.5万辆车  
[2010年10月10日]
深圳银监局四措施落实房贷新政 拟测试房贷压力  
[2010年10月10日]
江西宜黄县委书记邱建国因拆迁自焚事件被免职   
[2010年10月10日]
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