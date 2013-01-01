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即时要闻
地产富豪曾伟涉嫌贿赂银行高管在港被捕  
[2010年10月09日]
鞍钢总经理张晓刚当选世钢协副主席  
[2010年10月09日]
奥巴马拟对中国出售C-130运输机  
[2010年10月09日]
北约运输车队在巴基斯坦再次遭袭  
[2010年10月09日]
北京8栋保障房被建成“豆腐渣”  
[2010年10月09日]
刘明康在第16届国际银行监督官大会上发言摘要  
[2010年10月09日]
财政部：未经批准不得利用互联网销售彩票  
[2010年10月09日]
财政部：200亿储蓄国债10月15日起发行  
[2010年10月09日]
中国9日释放擅闯军事管理区的日本人高桥定  
[2010年10月09日]
白沙红塔山等13个品牌香烟重金属超标  
[2010年10月09日]
索罗斯：中国无法忽视人民币升值压力  
[2010年10月09日]
日本首相菅直人称将禁止任何人登陆钓鱼岛  
[2010年10月09日]
周小川：IMF应调整监督重点  
[2010年10月09日]
北京民用天然气拟近期涨价  
[2010年10月09日]
发改委出台居民用电梯度电价调价方案  
[2010年10月09日]
朝鲜官方首次公开确认金正银第三代领导人身份  
[2010年10月09日]
美国9月份失业率与上月持平  
[2010年10月09日]
美韩建立双边军事机制  
[2010年10月09日]
10月8日国务院任免国家工作人员  
[2010年10月09日]
8日芝加哥农产品期货集体涨停  
[2010年10月09日]
8日亚太地区主要股市多数下跌  
[2010年10月09日]
8日伦敦股市小跌  
[2010年10月09日]
8日道琼斯指数重返11000点以上  
[2010年10月09日]
8日纽约金价强势反弹  
[2010年10月09日]
8日美元对日元汇率刷新15年低点  
[2010年10月09日]
南非玉米积压  
[2010年10月09日]
8日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2010年10月09日]
世行发展中国家执董数量首次过半  
[2010年10月09日]
赞比亚明年经济预期增长6．4％  
[2010年10月09日]
加拿大9月份失业率为8％  
[2010年10月09日]
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