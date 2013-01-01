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即时要闻
美联储官员：扩大资产购买规模并非定局
[2010年10月08日]
财政部发行两期电子式储蓄国债合计200亿元
《财经》综合报道
[2010年10月08日]
财政部8日发布公告，决定发行2010年第七期和第八期电子式储蓄国债，两期国债合计发行额为200亿元
8日早盘沪深股市双双大涨
[2010年10月08日]
陈水扁再次被裁定延押
[2010年10月08日]
深发展股东大会通过合并平安银行的资产重组议案
[2010年10月08日]
台资牵头“银团”将在河南建立30家村镇银行
[2010年10月08日]
深圳促进中小企业发展新规10月起实施
[2010年10月08日]
IMF和世行呼吁各国在汇率问题上保持冷静
[2010年10月08日]
中国大幅减持日本短期国债
[2010年10月08日]
力拓寻求多行业潜在并购对象 钾肥在列
[2010年10月08日]
力拓有意重新进军钾肥行业
[2010年10月08日]
上海楼市新政：一户限新购一套房
[2010年10月08日]
IMF总裁:中国应加快人民币升值
[2010年10月08日]
人民币对美元汇率再创新高
[2010年10月08日]
俄罗斯总统再次倡议缔结新欧洲安全条约
[2010年10月08日]
俄罗斯“联盟”号飞船升空
[2010年10月08日]
二十四国集团呼吁加快IMF份额改革
[2010年10月08日]
伊朗西部发生袭警事件致10余人伤亡
[2010年10月08日]
8日沪深股市双双高开
[2010年10月08日]
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[2010年10月08日]
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[2010年10月08日]
英国央行继续保持短期利率水平稳定
[2010年10月08日]
欧盟建议采用“双轨制”对金融机构征税
[2010年10月08日]
IMF下调2011年撒哈拉以南非洲经济增速
[2010年10月08日]
美国8月份消费信贷下降
[2010年10月08日]
易纲：推进人民币汇率形成机制改革
[2010年10月08日]
IMF总裁说世界经济复苏依然脆弱
[2010年10月08日]
7日国际油价冲高回落
[2010年10月08日]
7日纽约汇市美元对主要货币涨跌互见
[2010年10月08日]
7日纽约股市窄幅震荡
[2010年10月08日]
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