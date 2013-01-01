设为首页　|　加入收藏 　| 　
《财经网》首页 > 新闻 > 即时要闻
即时要闻
7日纽约黄金期价冲高回落  
[2010年10月08日]
伦敦股市7日下跌  
[2010年10月08日]
国际财经快报  
[2010年10月08日]
7日芝加哥农产品集体上涨  
[2010年10月08日]
7日伦敦金属交易所基本金属期价普跌  
[2010年10月08日]
中国本月内可能上调成品油价  
[2010年10月08日]
台湾央行：对热钱流入亚洲表示担忧  
[2010年10月08日]
中国和意大利将签署25亿美元商业合约  
[2010年10月08日]
摩托罗拉指控苹果侵犯专利权  
[2010年10月07日]
日本考虑建立主权财富基金  
[2010年10月07日]
波音第三季交付124架商用飞机  
[2010年10月07日]
新华时评：为楼市组合拳叫好　  
[2010年10月07日]
惠誉将通用汽车评级定为垃圾级 前景稳定  
[2010年10月07日]
美官员：中国必须为美国公司创造公平环境  
[2010年10月07日]
李书福：吉利拟尽快在欧洲销售国产汽车  《财经》综合报道
[2010年10月07日]
浙江吉利汽车有限公司董事长李书福表示，希望尽快在欧洲市场上销售国产汽车
IMF主席：货币战争不利于全球经济  
[2010年10月07日]
欧洲央行行长特里谢：反对无秩序的汇率活动  
[2010年10月07日]
苹果有望于年底前发布CDMA版iPhone  
[2010年10月07日]
美联储下一步行动拟指向特定利率或通胀率  
[2010年10月07日]
佐利克：中国经济增长是世界复苏重要支撑力量  
[2010年10月07日]
通用汽车召回4000辆凯迪拉克SRX  
[2010年10月07日]
美国通用电气30亿美元收购能源和金融资产  
[2010年10月07日]
美股开盘走高   
[2010年10月07日]
紫金矿业受福建省环保厅处罚 被罚956.3万元  
[2010年10月07日]
欧央行维持1%超低利率不变 慎看经济前景  
[2010年10月07日]
国庆北京商品房市场总体平稳 黄金销售增逾7成  
[2010年10月07日]
上海将按住宅销售价格确定土地增值税预征率  《财经》综合报道
[2010年10月07日]
上海7日出台楼市调控细则，在一定时期内限定居民家庭购房套数，暂定上海及外省市居民只能在上海新购一套商品住房(含二手存量住房)，积极做好房产税改革试点的各项准备工作，并按不同的住房销售价格确定土地增值税预征率
百事可乐3季度净利19.2亿美元超预期  
[2010年10月07日]
欧央行维持1%基准利率不变  
[2010年10月07日]
香港9月外汇储备达2661亿美元  
[2010年10月07日]
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
    中国多地出现电荒
    金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究