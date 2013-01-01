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即时要闻
英央行宣布基准利率资产采购规模均不变  
[2010年10月07日]
南方航空子公司拟购10架飞机 总价近7亿美元  
[2010年10月07日]
英国央行维持0.5%基准利率不变  
[2010年10月07日]
分析人士：英国可能很快加入汇率战  
[2010年10月07日]
恒指全日升3点报22884 成交803亿港元  
[2010年10月07日]
惠誉称债务和投资增长可能影响中国评级  
[2010年10月07日]
IMF：亚洲国家应允许该国货币升值  
[2010年10月07日]
期指收报22969 升49点  
[2010年10月07日]
巴菲特离华后比亚迪股价四连阴  
[2010年10月07日]
建银国际：十二五规划及其影响预览  
[2010年10月07日]
欧佩克原油周三涨1.37美元 报每桶81.51美元  
[2010年10月07日]
货币宽松时代重返 关注欧英两大央行利率决议  
[2010年10月07日]
周四(7日)，欧洲央行和英国央行均将公布利率决议，央行对于量化宽松的态度势必成为市场关注的重点。英国央行新一轮量化宽松的规模一直打压英镑表现。相反，欧洲央行却近来却一直表明希望令欧元货币市场恢复正常化
温家宝：强迫人民币升值不能解决根本问题  
[2010年10月07日]
任志刚：引入人民币计价IPO可降港元波动性  
[2010年10月07日]
IMF预测今年世界经济增长4.8% 二次探底可能小  
[2010年10月07日]
上海房产新政第三条：停止第三套房公积金贷款  
[2010年10月07日]
海南强降雨致1160多座村庄被淹 转移21万余人  
[2010年10月07日]
秘鲁作家略萨获得2010年诺贝尔文学奖  
[2010年10月07日]
美日三科学家同获2010年诺贝尔化学奖  
[2010年10月07日]
Novelis欲购英国石油合资公司60%股权  
[2010年10月07日]
美财长建议新兴国家增强汇率弹性换取IMF投票权  
[2010年10月07日]
日本外汇储备刷新历史最高纪录  
[2010年10月07日]
上交所10月7日测试交易系统  
[2010年10月07日]
日本央行2009年1月以来首次下调经济评估  
[2010年10月07日]
世行行长：不希望汇率问题引发保护主义  《财经》综合报道
[2010年10月07日]
世行行长佐利克对日媒表示，日本和其他国家干预汇率昭示着更大的问题，这些问题可能导致保护主义并削弱全球经济复苏。不希望这种紧张引发保护主义
国庆期间影响市场重要资讯回顾  
[2010年10月07日]
任志刚赞成以人民币招新股  
[2010年10月07日]
中金料九月份CPI攀至3.6%的新高  
[2010年10月07日]
埃森哲5100万美元收购Ariba咨询服务及BPO业务  
[2010年10月07日]
香港大学估全年GDP增6.2%超港府预期  
[2010年10月07日]
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