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即时要闻
雷诺将出售沃尔沃股份筹资44亿美元  
[2010年10月07日]
北京确保今年竣工4.6万套政策房目标下月底前完成  
[2010年10月07日]
富国银行与美8个州就抵押贷款相关指控达成和解  
[2010年10月07日]
英国首相强调政府将大力削减政府开支  
[2010年10月07日]
英超利物浦队达成出售协议  
[2010年10月07日]
通用电气从花旗集团收购零售商金融贷款  
[2010年10月07日]
纽约黄金期货再创新高  
[2010年10月07日]
纽约原油期货突破每桶83美元  
[2010年10月07日]
友邦保险的全球路演活动抵达香港站  
[2010年10月07日]
IMF：全球房地产行业衰退期或延续8年  
[2010年10月07日]
就业数据欠佳美股涨跌不一  
[2010年10月07日]
天气异常致白菜欠收价格猛涨 韩国出现泡菜危机  
[2010年10月07日]
温家宝：中国对稀土加以管理和控制 但决不会封锁  
[2010年10月07日]
东莞共报告基孔肯雅热204例 尚无危重症与死亡病例  
[2010年10月07日]
温家宝会晤欧洲领导人 欧方表示反对货币战  
[2010年10月07日]
北京国庆长假前5天签约期房达691套  
[2010年10月07日]
高盛：未来6到9个月美国经济状况可能相当糟糕  
[2010年10月07日]
欧洲股市收高 矿业股领涨  
[2010年10月07日]
分析师称苹果将于2011年初推新款iPhone手机  
[2010年10月07日]
温家宝与比利时首相会谈:共同反对贸易保护主义  
[2010年10月07日]
国际货币基金组织下调美国经济增长预期  
[2010年10月07日]
美财长呼吁全球应继续加强合作推动经济增长  
[2010年10月07日]
EIA：10月1日当周美国原油库存增加310万桶  
[2010年10月07日]
高盛：美二次衰退机率25%  
[2010年10月07日]
法国上诉法院判定eBay网站销售假冒商品违法  
[2010年10月06日]
德国8月工厂订单环比增长3.4%  
[2010年10月06日]
谷歌开始测试搜索结果页预览功能  
[2010年10月06日]
欧盟将上调希腊财政赤字和政府债务预期  
[2010年10月06日]
谷歌CEO：安卓平台已盈利 最终将成百亿美元业务  
[2010年10月06日]
台湾外汇储备突破3800亿美元创历史新高  
[2010年10月06日]
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