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传意大利奢侈品公司普拉达明年在港上市
[2010年10月06日]
微软因智能手机专利起诉摩托罗拉
财经网特约作者 尚吉刚
[2010年10月06日]
微软因智能手机的九项专利，对摩托罗拉提请上诉。上诉已经于美国时间10月1日 向国际贸易委员会和华盛顿地方法院提出
中国5年内试点碳排放交易 发改委研究征收碳税
[2010年10月06日]
20多辆北约油罐车在巴基斯坦西部被武装分子烧毁
[2010年10月06日]
中投有意参与俄罗斯国有资产私有化
《财经》综合报道
[2010年10月06日]
中投副总经理汪建熙(Jesse Wang)周二表示,随着中投将注意力转向新兴市场,其可能购买俄罗斯出售的国有资产.俄罗斯料通过出售国有资产筹资500亿美元
四川拟规定县政府应对突发事件可征用个人财产
[2010年10月06日]
斯蒂格利茨：美欧超宽松政策将世界推向混乱
[2010年10月06日]
上海市人保局：延迟申领养老金不等于延迟退休
[2010年10月06日]
百胜3Q利润增长6.9% 中国市场贡献近半利润
[2010年10月06日]
TNK-BP欲收购英石油阿尔及利亚资产
[2010年10月06日]
日本宣布将派自卫队参加韩国防扩散联合演习
[2010年10月06日]
中国启动新钾盐找矿国家战略 应对全球垄断局面
[2010年10月06日]
邓洪波出任我国驻美公使
[2010年10月06日]
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[2010年10月06日]
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[2010年10月06日]
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