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即时要闻
欧盟与韩国正式签署自由贸易协定  
[2010年10月06日]
塔利班宣称对焚烧巴基斯坦北约油罐车事件负责  
[2010年10月06日]
经济不振可能阻止富人增加捐助  
[2010年10月06日]
英国9月食品价格通胀率升至15个月高点  
[2010年10月06日]
通用电气30亿美元收购德莱塞  
[2010年10月06日]
融创(01918-HK)暗盘收4元，高招股价15%  
[2010年10月06日]
谷歌否认手机软件研发存在侵权行为  
[2010年10月06日]
IMF：今明两年中国经济增长率预计为10.5%和9.6%  
[2010年10月06日]
快讯：周三美股低开  
[2010年10月06日]
2010年诺贝尔化学奖得主小传  
[2010年10月06日]
甘肃舟曲县城发生滑坡 26户群众转移  
[2010年10月06日]
IMF主席称汇率战将危害全球经济复苏  
[2010年10月06日]
经合组织上调成员国第二季度经济增长率  
[2010年10月06日]
惠誉再次将爱尔兰主权评级下调一级  
[2010年10月06日]
强生宣布24亿美元收购Crucell  
[2010年10月06日]
传意大利奢侈品公司普拉达明年在港上市  
[2010年10月06日]
微软因智能手机专利起诉摩托罗拉  财经网特约作者 尚吉刚
[2010年10月06日]
微软因智能手机的九项专利，对摩托罗拉提请上诉。上诉已经于美国时间10月1日 向国际贸易委员会和华盛顿地方法院提出
中国5年内试点碳排放交易　发改委研究征收碳税  
[2010年10月06日]
20多辆北约油罐车在巴基斯坦西部被武装分子烧毁  
[2010年10月06日]
中投有意参与俄罗斯国有资产私有化  《财经》综合报道
[2010年10月06日]
中投副总经理汪建熙(Jesse Wang)周二表示,随着中投将注意力转向新兴市场,其可能购买俄罗斯出售的国有资产.俄罗斯料通过出售国有资产筹资500亿美元
四川拟规定县政府应对突发事件可征用个人财产  
[2010年10月06日]
斯蒂格利茨：美欧超宽松政策将世界推向混乱  
[2010年10月06日]
上海市人保局：延迟申领养老金不等于延迟退休  
[2010年10月06日]
百胜3Q利润增长6.9% 中国市场贡献近半利润  
[2010年10月06日]
TNK-BP欲收购英石油阿尔及利亚资产  
[2010年10月06日]
日本宣布将派自卫队参加韩国防扩散联合演习  
[2010年10月06日]
中国启动新钾盐找矿国家战略 应对全球垄断局面  
[2010年10月06日]
邓洪波出任我国驻美公使  
[2010年10月06日]
尼尔森：Android成为美国智能手机用户首选平台  
[2010年10月06日]
英国专家警告超级细菌可能扩散到全球  
[2010年10月06日]
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