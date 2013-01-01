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张朝阳：360客户端可制衡腾讯为所欲为
[2010年10月02日]
谷歌CEO施密特加入英国首相商务顾问小组
[2010年10月02日]
尼日利亚首都爆炸事件造成14人死亡
[2010年10月02日]
德国宝马决定从美国召回近20万辆问题车辆
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厄瓜多尔警察司令辞职
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CCE股东批准与可口可乐的交易
[2010年10月02日]
可口可乐的最大装瓶商Coca-Cola Enterprises Inc(CCE)宣布，其股东已批准了计划中的与可口可乐公司(KO)的交易
克莱斯勒9月在美汽车销量激增61%
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通用汽车9月美国销量同比增长10.5%
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明阳风电IPO首日破发
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中行率先上调贷款购房首付至三成
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AIG任命李博能为南山人寿新总裁
[2010年10月02日]
德国宝马因刹车问题召回35.8万辆车 股价下跌
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[2010年10月02日]
德国汽车制造商宝马宣布，由于可能存在潜在的刹车质量问题，集团日前决定在全球范围内召回近35.8万辆车
奥巴马任命白宫顾问劳斯为临时幕僚长
[2010年10月02日]
美联储杜德利：很可能采取进一步行动
[2010年10月01日]
日本“密使”拒透访华内容 否认为首相传亲笔信
[2010年10月01日]
日本9月汽车销量逾一年来首次下滑
[2010年10月01日]
外国政要和国际组织祝贺中华人民共和国61周年国庆
[2010年10月01日]
外交部发言人马朝旭就厄瓜多尔发生大规模警察骚乱答记者问
[2010年10月01日]
外交部发言人马朝旭答记者问
[2010年10月01日]
亚太地区主要股市多数上涨
[2010年10月01日]
国家保密局有关负责同志就《保密法》有关情况答问
《财经》综合报道
[2010年10月01日]
两万尼日利亚少女被骗做性奴
[2010年10月01日]
美国财长盖特纳：美中不会爆发贸易与货币战
《财经》综合报道
[2010年10月01日]
美国财长盖特纳30日表示，美中不会爆发贸易战，也不会爆发货币战，他相信奥巴马政府能处理好对华关系
四川汶川发生3.1级地震
[2010年10月01日]
深圳富士康10月起全面调薪 涨幅近100%
[2010年10月01日]
湖南省公安厅副厅长杨建农涉嫌严重违纪被立案调查
[2010年10月01日]
温家宝：保持房地产价格合理和稳定
《财经》综合报道
[2010年10月01日]
温家宝强调，我们要坚定不移地推进改革开放。全面深化经济体制改革，积极稳妥推进政治体制改革，统筹推进文化、社会等各领域改革，使整个体制更加适应经济社会的发展，更加适应建设社会主义民主政治、发展社会主义先进文化的要求，更加有利于促进社会公平正义，更加有利于实现人的全面发展
美国逼迫日本企业退出伊朗油田
[2010年10月01日]
娃哈哈集团正寻求澳洲矿业公司的投资机会
[2010年10月01日]
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