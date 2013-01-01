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即时要闻
广汽集团1元挂牌不良资产  
[2010年10月01日]
深发展股东大会通过深发展与平安重组方案  
[2010年10月01日]
英股周四小幅低收  
[2010年10月01日]
房地美：30年期抵押贷款利率降至历史低点  
[2010年10月01日]
瑞银或于2013年重新开始发放股息  
[2010年10月01日]
社保基金去年收入14583亿  
[2010年10月01日]
中国社会支付达1208万亿元 99%为电子支付  
[2010年10月01日]
上海一周4宗外资收购中资产权项目  《财经》综合报道
[2010年10月01日]
　据上海联合产权交易所30日公布的交易快报，本周有4宗产权转让项目被外资收购
未来一年人民币兑美元有望升至6.49  
[2010年10月01日]
中国预计最早明年二季度加息  
[2010年10月01日]
韩国遭泡菜危机 下周紧急从中国进口5万吨白菜  
[2010年10月01日]
上海通用召回341台进口凯迪拉克SRX汽车  
[2010年10月01日]
证监会：将从严处罚滥用会计政策上市公司  
[2010年10月01日]
美国2季度GDP增速终值为1.7%超预期  
[2010年10月01日]
四部门发文规范国际机构发行人民币债券  《财经》综合报道
[2010年10月01日]
　　中国人民银行、财政部、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会对2005年2月18日发布的《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》(中国人民银行 财政部 国家发展和改革委员会 中国证券监督管理委员会公告〔2005〕第5号公布)进行了修订，现重新予以公布实施
外交部:借口汇率搞保护主义只会损害中美经贸关系  
[2010年10月01日]
美泰集团旗下子公司费雪将召回近1100万个玩具  
[2010年10月01日]
谷歌中国高层：多种原因导致中止与部分代理商合作  
[2010年10月01日]
财政部税务总局就房地产市场税收政策调整答记者问  
[2010年10月01日]
全国社会保险基金运行良好 结余超过1.7万亿元  
[2010年10月01日]
农业部称山西疑致动物异常玉米非转基因品种  
[2010年10月01日]
中方就日本右翼向中国领馆投掷燃烧物提出交涉  
[2010年09月30日]
保守国家秘密法等法律法规10月1日起实施  《财经》综合报道
[2010年09月30日]
10月1日起，新修改的行政监察法、保守国家秘密法和石油天然气管道保护法等一批法律法规开始施行
中国外交部发言人：望日方停止发表不负责任言论  
[2010年09月30日]
两部门称有必要对个人所有住房恢复征收房产税  《财经》综合报道
[2010年09月30日]
中国财政部、国家税务总局有关负责人30日表示，对个人所有的住房恢复征收房产税是必要的。这既有利于调节居民收入和财富分配，也有利于健全地方税体系，促进经济结构调整及土地节约集约利用，引导个人合理住房消费
瑞信：投资者短期内应该继续减少在中国地产股的风险暴露  
[2010年09月30日]
3名闯入河北军管区日本人30日获释  
[2010年09月30日]
汇丰称亚太人民币跨境结算将保持增长  
[2010年09月30日]
30日人民币对美元小幅回落  
[2010年09月30日]
国际财经简讯  
[2010年09月30日]
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