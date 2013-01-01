设为首页　|　加入收藏 　| 　
《财经网》首页 > 新闻 > 即时要闻
即时要闻
天津股权交易所挂牌企业54家  
[2010年09月30日]
30日沪深股市双双低开  
[2010年09月30日]
伦敦股市29日下跌  
[2010年09月30日]
29日纽约黄金期货收高  
[2010年09月30日]
29日纽约三大股指小幅下跌  
[2010年09月30日]
29日纽约汇市美元四日连跌  
[2010年09月30日]
29日芝加哥小麦跌至两个月新低  
[2010年09月30日]
29日伦敦金属金属期货普涨  
[2010年09月30日]
IMF称应避免滥用主权信用评级  
[2010年09月30日]
中债资信评估有限责任公司挂牌成立  
[2010年09月30日]
高盛减持工行股权套现20.5亿美元 持股降到3.1%  《财经》综合报道
[2010年09月30日]
美国高盛集团将以每股5.70港元至5.79港元的价格,出售其所持有的中国工商银行(601398)的部分股权,以套现159.2亿港元（合20.5亿美元）
央行28日回笼160亿 未对资金面构成太大冲击  
[2010年09月30日]
财政部出台房产交易环节契税个人所得税优惠政策  《财经》综合报道
[2010年09月29日]
中央严格问责制 房地产调控不得力将被追究责任  
[2010年09月29日]
菅直人下令编2010年度补充预算案 或超4万亿日元  
[2010年09月29日]
近期全国面粉价格稳中有涨  《财经》综合报道
[2010年09月29日]
9月29日，蔬菜、肉类价格以涨为主；鸡蛋、水产品价格以降为主；水果、食用油价格微幅波动；成品粮、奶类价格基本稳定
我国将加快推进房产税改革试点  
[2010年09月29日]
快讯：有关部委要求，各商业银行暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款，要加强对消费性贷款的管理，禁止用于购买住房  
[2010年09月29日]
快讯：中国有关部委要求完善差别化的住房信贷政策，对贷款购买商品住房，首付款比例调整到３０％及以上  
[2010年09月29日]
快讯：我国将加快推进房产税改革试点  
[2010年09月29日]
快讯：中国有关部委近日分别出台措施，巩固房地产市场调控成果  
[2010年09月29日]
全国人大官员称刑法修改未考虑废除贪腐死刑  
[2010年09月29日]
中国人民银行货币政策委员会召开2010年第三季度例会  
[2010年09月29日]
保持货币政策连续性稳定性  
[2010年09月29日]
连平：人民币目前不具备大幅升值条件  
[2010年09月29日]
29日国内现货金银再上新高  
[2010年09月29日]
29日上海期金再创新高  
[2010年09月29日]
29日沪深股市冲高回落  
[2010年09月29日]
29日创业板指下跌1．62％  
[2010年09月29日]
美议员称中国清洁能源行业获“不公平”优势  《财经》综合报道
[2010年09月29日]
180余名美国议员敦促总统奥巴马，对中国谋求清洁能源科技全球主导地位上所谓“不公平”的做法进行反击
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
    中国多地出现电荒
    金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究