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即时要闻
黄光裕方发出声明称对今天的投票结果表示失望
[2010年09月28日]
黄光裕多数议案落败 陈晓等管理层留任
[2010年09月28日]
国美大股东黄光裕提出的动议，除了取消董事会增发授权得以通过外，其他议案支持率均低于反对率约3个百分点。董事局主席陈晓、董事及副总裁孙一丁均得以留任
国美发言人：有83%的非关联股东支持管理层
[2010年09月28日]
国美控制权战揭晓陈晓胜出留任 出乎网民意料
[2010年09月28日]
黄光裕方面称暂未考虑再提请召开股东大会
[2010年09月28日]
国美声明：未来增发将寻求股东批准
[2010年09月28日]
国美方面表示，希望可与包括大股东黄光裕先生在内的所有股东保持顺畅、有效的沟通，并且欢迎所有利益相关方提出具建设性的建议
国美股东投票结果公布 黄光裕替换管理层失败
【《财经》记者 饶智 实习记者 刁晓琼
[2010年09月28日]
陈晓为首的管理层方面提出的3项决议被通过；黄光裕方提出的5项决议，有4项决议未获通过
国美股东大会投票 黄光裕方输约4个百分点
《财经》记者 饶智 实习记者 刁晓琼
[2010年09月28日]
据接近董事会的人士消息，除第四项议案，既取消一般授权得以通过之外，黄光裕提出的其他动议均没有获得通过
我国四家起重机企业进入世界十强
[2010年09月28日]
28日国内现货金银全线回调收跌
[2010年09月28日]
日本2010年补充预算案金额或超4万亿日元
《财经》综合报道
[2010年09月28日]
9月27日，日本首相菅直人下令编制2010年补充预算案，金额或将超过4万亿日元（约合476亿美元），以便进一步刺激经济，遏制通缩
朝鲜党代会推金正日为劳动党总书记
《财经》综合报道
[2010年09月28日]
9月28日，朝鲜举行朝鲜劳动党代表会议，会议推举朝鲜最高领导人金正日为朝鲜劳动党总书记
口行将与非非洲进出口银行签署5640万美元贷款协议
[2010年09月28日]
28日创业板指下跌0．91％
[2010年09月28日]
上周农产品价格和生产资料价格继续上涨
[2010年09月28日]
28日沪深股市双双下跌
[2010年09月28日]
28日中小板指跌0．5％
[2010年09月28日]
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[2010年09月28日]
8月份我国银行代客结售汇顺差291亿美元
[2010年09月28日]
央行银监会出台措施支持县域信贷资金投入
[2010年09月28日]
国美电器特别股东大会在港召开
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亚行下调2010年中国通胀率预测
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沪杭高铁试运行时速达416．6公里
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[2010年09月28日]
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