国美股东投票结果公布 黄光裕替换管理层失败 【《财经》记者 饶智 实习记者 刁晓琼 [2010年09月28日] 陈晓为首的管理层方面提出的3项决议被通过；黄光裕方提出的5项决议，有4项决议未获通过

国美股东大会投票 黄光裕方输约4个百分点 《财经》记者 饶智 实习记者 刁晓琼 [2010年09月28日] 据接近董事会的人士消息，除第四项议案，既取消一般授权得以通过之外，黄光裕提出的其他动议均没有获得通过