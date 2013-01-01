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即时要闻
前8个月全国工业利润增长55％  
[2010年09月27日]
27日东京股市日经股指上涨1．39％  
[2010年09月27日]
德赛电池重大事项未披露，27日起停牌  
[2010年09月27日]
27日台北股市小涨0．3％  
[2010年09月27日]
巴菲特、盖茨今日抵达深圳  
[2010年09月27日]
联合国任命首位“星际外交官”  
[2010年09月27日]
27日早盘沪深股市齐上涨  
[2010年09月27日]
工信部：1-8月家具等行业运行平稳  
[2010年09月27日]
力争中阿贸易额在3到5年内达到两千亿美元  
[2010年09月27日]
环首都七省区市遇突发事件可集中调警  
[2010年09月27日]
欧洲议会要求欧盟停止从中国血汗工厂进口商品  
[2010年09月27日]
09年中小企业信用担保贷款额首破万亿元  
[2010年09月27日]
黄光裕方面再发致股东公开函  
[2010年09月27日]
国土部住建部：企业闲置土地一年以上禁拿地  
[2010年09月27日]
27日人民币市场汇价  
[2010年09月27日]
27日人民币对美元中间价回落101个基点  
[2010年09月27日]
也门政府军击毙５名“基地”分子  
[2010年09月27日]
伊朗称已击毙阅兵式爆炸袭击幕后主要成员  
[2010年09月27日]
日本8月份贸易顺差同比减少37．5％  
[2010年09月27日]
浙江查出9家省属国企737人违规持股3亿多元  
[2010年09月27日]
中小企业扶持政策应有长期性  
[2010年09月27日]
以色列犹太人定居者称将恢复约旦河西岸定居点建设  
[2010年09月27日]
朱宏任：兼并重组将有利于我国中小企业发展  
[2010年09月27日]
龙永图：发展低碳经济应符合本国国情  
[2010年09月27日]
沙特央行预测沙特今年经济增长率将达3．5％  
[2010年09月27日]
27日沪深股市双双高开  
[2010年09月27日]
原福特中国副总裁许国祯加盟吉利3月即离职  
[2010年09月27日]
郜银河涉嫌诈骗被起诉 曾被评“经济新闻人物”  
[2010年09月27日]
浙江高级人民法院通报童兆洪自缢身亡有关情况  
[2010年09月27日]
俄罗斯反对针对伊朗单边制裁  《财经》综合报道
[2010年09月26日]
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