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即时要闻
2010年9月21日外交部发言人姜瑜举行例行记者会
[2010年09月22日]
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[2010年09月22日]
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中日关系最新进展
【《财经》综合报道】
[2010年09月21日]
受钓鱼岛撞船事件导致中日关系恶化的影响，中国国家旅游局取消在东京举办旅游说明会计划。日本国土交通大臣表示谢绝中国旅游局副局长拜访
21日香港恒生指数涨0．12％
[2010年09月21日]
湖南临澧一家花炮厂爆炸致5死3伤
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21日商品期货纷纷回调下挫
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21日国内现货金银全线回调收跌
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21日上海期金回调整理
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北川强降雨造成5万余人受灾
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巴控克什米尔一校车坠河25名学生死亡
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[2010年09月21日]
8月末中国原油库存环比上升3．4％
[2010年09月21日]
8月份中国进口航空煤油税后价格环比上涨3．4％
[2010年09月21日]
21日台北股市上涨9点
[2010年09月21日]
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[2010年09月21日]
北约与阿富汗军队打死14名塔利班人员
[2010年09月21日]
奥巴马说中国没有在人民币升值问题上信守承诺
[2010年09月21日]
广东局地暴雨致山体滑坡
[2010年09月21日]
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[2010年09月21日]
21日早盘沪深股市涨跌各现
[2010年09月21日]
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[2010年09月21日]
发展中国家千年发展目标有待落实
[2010年09月21日]
联合国千年发展目标高级别会议开幕
[2010年09月21日]
人民币对美元汇率中间价升破6．7
[2010年09月21日]
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