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即时要闻
2010年9月21日外交部发言人姜瑜举行例行记者会  
[2010年09月22日]
浙江省高院原法官"杀人分尸"一审被判死刑  
[2010年09月22日]
央行就非金融机构支付服务管理细则征求意见  
[2010年09月21日]
北京警方破获方舟子被打案  
[2010年09月21日]
大小摩继续减持国美   
[2010年09月21日]
中日关系最新进展  【《财经》综合报道】
[2010年09月21日]
受钓鱼岛撞船事件导致中日关系恶化的影响，中国国家旅游局取消在东京举办旅游说明会计划。日本国土交通大臣表示谢绝中国旅游局副局长拜访
21日香港恒生指数涨0．12％  
[2010年09月21日]
湖南临澧一家花炮厂爆炸致5死3伤  
[2010年09月21日]
21日商品期货纷纷回调下挫  
[2010年09月21日]
21日国内现货金银全线回调收跌  
[2010年09月21日]
21日创业板指下跌1．55％  
[2010年09月21日]
21日上海期金回调整理  
[2010年09月21日]
21日沪深股市“红盘”迎中秋  
[2010年09月21日]
21日中小板指微升0．11％　  
[2010年09月21日]
北川强降雨造成5万余人受灾  
[2010年09月21日]
巴控克什米尔一校车坠河25名学生死亡  
[2010年09月21日]
我国发展低碳经济面临四大金融瓶颈  
[2010年09月21日]
8月末中国原油库存环比上升3．4％  
[2010年09月21日]
8月份中国进口航空煤油税后价格环比上涨3．4％  
[2010年09月21日]
21日台北股市上涨9点  
[2010年09月21日]
国际财经简讯  
[2010年09月21日]
北约与阿富汗军队打死14名塔利班人员  
[2010年09月21日]
奥巴马说中国没有在人民币升值问题上信守承诺  
[2010年09月21日]
广东局地暴雨致山体滑坡  
[2010年09月21日]
菲律宾报告指出警方8大致命错误致港人惨死  
[2010年09月21日]
21日早盘沪深股市涨跌各现  
[2010年09月21日]
欧洲最大私募股权投资基金投资搜房网  
[2010年09月21日]
发展中国家千年发展目标有待落实  
[2010年09月21日]
联合国千年发展目标高级别会议开幕  
[2010年09月21日]
人民币对美元汇率中间价升破6．7  
[2010年09月21日]
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