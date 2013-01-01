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即时要闻
香港特区政府就菲人质事件报告发表初步看法  
[2010年09月21日]
21日人民币市场汇价  
[2010年09月21日]
朝鲜劳动党代表会议将于9月28日举行  
[2010年09月21日]
俄央行说今年俄国际储备将逾5000亿美元  
[2010年09月21日]
俄今年前7个月石油开采量同比增加2．7％  
[2010年09月21日]
美国建筑商信心指数9月依旧低迷  
[2010年09月21日]
伦敦股市20日上涨  
[2010年09月21日]
世贸经济学家预测今年世界贸易额将增13．5％  
[2010年09月21日]
经合组织说美国经济已经进入上升通道  
[2010年09月21日]
20日纽约股市创4个月收盘新高  
[2010年09月21日]
法国和西班牙建议征收金融交易税  
[2010年09月21日]
20日纽约黄金期价再创新高  
[2010年09月21日]
纽约汇市20日美元对主要货币汇率下跌  
[2010年09月21日]
国际油价20日反弹  
[2010年09月21日]
20日伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌不一  
[2010年09月21日]
20芝加哥大豆期价大幅上涨  
[2010年09月21日]
国际财经快报  
[2010年09月21日]
21日沪深股市双双高开  
[2010年09月21日]
20日农产品期货全线大涨  
[2010年09月20日]
20日沪深股市双双回落  
[2010年09月20日]
20日上海期金再创历史新纪录  
[2010年09月20日]
20日国内现货金银价格呈现盘整涨跌不一  
[2010年09月20日]
20日中小板指下跌0．76％  
[2010年09月20日]
联通iPhone4将于9月25日在国内上市  
[2010年09月20日]
我国电力装机已突破9亿千瓦  
[2010年09月20日]
20日创业板指下跌2．37％  
[2010年09月20日]
英石油因墨西哥湾漏油事故支出约95亿美元  
[2010年09月20日]
南疆铁路八盘磨至阿图什受水害影响中断  
[2010年09月20日]
台湾南部暴雨成灾  
[2010年09月20日]
北京汽车股份组建方案正式获批  
[2010年09月20日]
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