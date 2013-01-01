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即时要闻
国际财经简讯
[2010年09月17日]
中国7月份增持美国国债
[2010年09月17日]
16日伦敦股市下跌
[2010年09月17日]
16日纽约汇市美元对日元继续维持高位
[2010年09月17日]
16日纽约股市陷入盘整
[2010年09月17日]
16日纽约黄金期货价格创历史新高
[2010年09月17日]
16日纽约市场油价跌至75美元之下
[2010年09月17日]
16日伦敦金属交易所金属期价普涨
[2010年09月17日]
国际财经快报
[2010年09月17日]
银监会：当前我国银行业发展面临三大挑战
[2010年09月17日]
2010第四届中国银行家高峰论坛17日举行
《财经》综合报道
[2010年09月17日]
本届论坛由中欧国际工商学院与《财经》杂志联合主办，盛邀金融监管高官、中外银行家、权威专家学者聚首上海浦东，在世博会最华彩时段激荡思想、汇集远见
银监会官员称银行存贷款利差将会收窄
[2010年09月17日]
外交部：日方应立即放回中国船长 避免伤及中日关系
[2010年09月17日]
索罗斯表示中国崛起缘于人民币低估
[2010年09月17日]
发改委等公布今年中晚稻最低收购价执行预案
[2010年09月16日]
欧盟决定对中国产玻璃纤维征收临时反倾销税
[2010年09月16日]
欧盟同意与韩国签署自由贸易协定
[2010年09月16日]
印度央行今年第五次上调基准利率
[2010年09月16日]
我国第一艘拟常驻西沙群岛大型渔政执法船开工建造
[2010年09月16日]
内蒙古、黑龙江剧烈降温，农副产品价格稳定
[2010年09月16日]
西班牙西北部发生两起爆炸事件
[2010年09月16日]
外交部：人民币汇率升值不能解决中美贸易逆差
[2010年09月16日]
联想控股12亿元入资神州租车
[2010年09月16日]
16日商品期市震荡回调
[2010年09月16日]
银监会批准4家台湾银行筹建大陆分行
[2010年09月16日]
16日沪深股市继续下挫
[2010年09月16日]
16日创业板指下跌1．77％
[2010年09月16日]
16日中小板指急挫2．75％
[2010年09月16日]
菲律宾人质事件续:司法部长称枪手杀死8名人质
[2010年09月16日]
土耳其公共汽车爆炸导致至少十人死亡
[2010年09月16日]
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