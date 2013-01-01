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即时要闻
16日台北股市下跌64点  
[2010年09月16日]
印度央行提高回购和反向回购利率  
[2010年09月16日]
银监会：目前对大型银行资本充足率监管要求未变　  
[2010年09月16日]
高盛：中国更严格的资本新规将抑制贷款  
[2010年09月16日]
法经济部长下调法国今年财政赤字率预测  
[2010年09月16日]
格林斯潘认为美政府财政刺激措施效果不及预期  
[2010年09月16日]
美国向世贸组织提出两项对华贸易案磋商请求  
[2010年09月16日]
新西兰央行维持基准利率不变  
[2010年09月16日]
16日早盘沪深股市齐声下跌  
[2010年09月16日]
深发展新一任董事、高管名单出炉  
[2010年09月16日]
李稻葵：央行应考虑小幅上调存款利率  
[2010年09月16日]
美国国会就人民币汇率问题召开听证会  
[2010年09月16日]
李明博提名监查院院长金滉植为韩国总理人选  
[2010年09月16日]
远望谷董事长减持489万股获利上亿元  
[2010年09月16日]
中国农业银行跌破发行价  
[2010年09月16日]
16日人民币市场汇价  
[2010年09月16日]
第108届广交会总展位超５万个  
[2010年09月16日]
中国已成澳大利亚最大贸易出口市场  
[2010年09月16日]
15日纽约黄金期货小幅下滑  
[2010年09月16日]
15日纽约股市震荡走高  
[2010年09月16日]
15日美元对日元汇率大幅反弹  
[2010年09月16日]
15国际油价继续回落  
[2010年09月16日]
15日伦敦金属交易所金属期价普跌  
[2010年09月16日]
荷兰央行预计银行业利润增长缓慢  
[2010年09月16日]
15日芝加哥大豆期价连续第三个交易日上扬  
[2010年09月16日]
16日沪深股市小幅低开  
[2010年09月16日]
谷歌CEO：不会推单独社交产品与Facebook竞争  
[2010年09月15日]
欧盟公布限制卖空规定提案  
[2010年09月15日]
周三美股低开  
[2010年09月15日]
彭博社：中国监管层考虑上调银行资本充足率至15%  
[2010年09月15日]
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