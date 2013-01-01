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即时要闻
搜狐不再出售搜狗股份 考虑分拆搜索业务  
[2010年09月15日]
加拿大央行行长：巴塞尔协议价值10万亿欧元  
[2010年09月15日]
中方就撞船事件第11次向日本提出交涉  
[2010年09月15日]
15日棉花期货再创新高  
[2010年09月15日]
壳牌公司首席财务官担心爆发世界性能源危机  
[2010年09月15日]
国务院任免国家工作人员  
[2010年09月15日]
彭博社：中国可能延期加息  
[2010年09月15日]
证监会基金部主任吴清或调任南京市副市长  
[2010年09月15日]
中国驻乍得大使证实中国公司员工遭绑架  
[2010年09月15日]
15日国内现货金银价全线上涨  
[2010年09月15日]
15日创业板指放量重挫3．99％  
[2010年09月15日]
15日中小板指下跌1．7％  
[2010年09月15日]
15日沪深股指尾盘“跳水”  
[2010年09月15日]
我国今年玉米丰收已成定局  
[2010年09月15日]
8月份上海市居民消费价格同比上升3．2％  
[2010年09月15日]
15日上海期金价格大幅上扬再创新高  
[2010年09月15日]
未来5年广西将投资1．5万亿建北部湾经济区  
[2010年09月15日]
印度塔塔钢铁收购加拿大一铁矿石项目80％权益  
[2010年09月15日]
印度新一轮油气勘探将禁止中国等国企业参与  
[2010年09月15日]
15日芬兰北部一家化工厂爆炸  
[2010年09月15日]
日本6年半来首次干预外汇市场  
[2010年09月15日]
未来油价将会更高  
[2010年09月15日]
商务部说我国前八月实际利用外资超600亿美元  
[2010年09月15日]
15日早盘沪深股市涨跌各现  
[2010年09月15日]
秘鲁改组内阁  
[2010年09月15日]
9月京城楼市成交井喷引房价再涨担忧  
[2010年09月15日]
巴塞尔新资本协议价值10万亿欧元  
[2010年09月15日]
希腊发行半年期国债融资11．7亿欧元  
[2010年09月15日]
全社会用电量同比增14．69％  
[2010年09月15日]
美国呼吁中日对话解决钓鱼岛撞船引起的纷争  
[2010年09月15日]
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