财政部财政科学研究所所长贾康在2010夏季达沃斯论坛期间表示，为抵御金融危机而连发两年的2000亿元地方债，明年应该继续发行

菅直人当选日本民主党党首 《财经》记者 林靖 [2010年09月15日]

虽然菅直人在当选后表示将“不偏不倚”，呼吁全党保持团结一致，但他能否掌握党内局势还是一个很大的未知数。今后日本政坛还会持续混乱