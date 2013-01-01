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15日人民币对美元汇率中间价再创汇改以来新高
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北京大兴区13块经营性土地集中上市
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香港二季度本地居民生产总值同比实质升5．1％
[2010年09月15日]
14日亚太地区主要股市涨跌互现
[2010年09月15日]
石家庄8月份商品住房均价同比上涨28．16％
[2010年09月15日]
14日伦敦金属交易所金属期价涨跌互现
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14日纽约黄金期价创历史新高
[2010年09月15日]
14日伦敦股市股指小幅上涨
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14日纽约汇市美元汇率全面下跌
[2010年09月15日]
14日纽约市场油价回落
[2010年09月15日]
14日纽约股市主要股指涨跌不一
[2010年09月15日]
14日芝加哥农产品期价涨跌互现
[2010年09月15日]
15日沪深股市小幅低开
[2010年09月15日]
贾康：明年应继续发行地方债
《财经》综合报道
[2010年09月15日]
财政部财政科学研究所所长贾康在2010夏季达沃斯论坛期间表示，为抵御金融危机而连发两年的2000亿元地方债，明年应该继续发行
菅直人当选日本民主党党首
《财经》记者 林靖
[2010年09月15日]
虽然菅直人在当选后表示将“不偏不倚”，呼吁全党保持团结一致，但他能否掌握党内局势还是一个很大的未知数。今后日本政坛还会持续混乱
上海证券交易所、深圳证券交易所14日公布2010年中秋节、国庆节休市有关安排
[2010年09月15日]
周永康：加强对司法权的监督制约
《财经》综合报道
[2010年09月15日]
企业的社会责任与企业发展生死相关
[2010年09月14日]
韩国金融资产总额首破10000万亿韩元
[2010年09月14日]
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