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即时要闻
14日国内现货金银止跌上涨  
[2010年09月14日]
14日东京股市日经股指下跌0．24％  
[2010年09月14日]
14日台北股市上涨41点  
[2010年09月14日]
零二年以来我国每年倒闭国有企业近五千家  
[2010年09月14日]
贵州煤矿企业2013年将减少到200个  
[2010年09月14日]
月饼价格平均涨一成  
[2010年09月14日]
14日沪深股市涨跌齐现  
[2010年09月14日]
14日中小板指上升0．53％  
[2010年09月14日]
14日创业板指下跌1．08％  
[2010年09月14日]
14日上海期金小幅回调  
[2010年09月14日]
日本首相菅直人将连任民主党代表  
[2010年09月14日]
澳大利亚总理吉拉德宣誓就职  
[2010年09月14日]
中国之行期待交流慈善经验  
[2010年09月14日]
中国经济通胀风险犹存  
[2010年09月14日]
华润三九：外延式增长将成公司成长主要方式之一  【财经网专稿】记者 杨雅琴
[2010年09月14日]
华润三九将把外延式增长作为公司重要的发展方式之一。在并购方向上，公司重点关注的有OTC业务的感冒药、皮肤药、胃肠、妇科等品类，在处方药业务方面为抗肿瘤、心脑血管等领域。
加息、升值：两大预期博弈A股市场  
[2010年09月14日]
14日早盘沪深股市微跌  
[2010年09月14日]
TCL手机月销量首破三百万台  【财经网专稿】见习记者张艳红
[2010年09月14日]
八月份，TCL通讯手机及其配件月销量首破三百万台，同比增长118%。
温家宝将出席联合国千年发展目标高级别会议  
[2010年09月14日]
14日人民币市场汇价  
[2010年09月14日]
巴西将在2011年初首次拍卖盐下层油田  
[2010年09月14日]
14日人民币汇率中间价再创新高纪录  
[2010年09月14日]
13日芝加哥玉米期价刷新23个月高点  
[2010年09月14日]
13日伦敦金属交易所金属期价普涨  
[2010年09月14日]
13日国际油价盘中突破78美元  
[2010年09月14日]
南非标准银行认为南非货币兰特即将贬值  
[2010年09月14日]
13日纽约股市连续第四个交易日上涨  
[2010年09月14日]
13日纽约汇市美元对主要货币下挫  
[2010年09月14日]
13日纽约黄金期货价格止跌企稳  
[2010年09月14日]
13日伦敦股市股指上涨  
[2010年09月14日]
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