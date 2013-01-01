中国的改革已经到了攻坚阶段，必须以更大决心和勇气全面推进各领域改革。我们要通过深化经济体制和政治体制等全面改革，使整个体制更加适应现代经济发展和社会主义民主政治建设的要求，更加有力地推进社会公平正义，更加有利于人的自由和全面发展