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即时要闻
丝绸集团19日发行10亿元短期融资券
【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月13日]
丝绸集团拟于9月19日发行10亿元短期融资券，募集资金将用于补充正常经营流动资金需求和降低融资成本。
8月份北京新建商品住宅价格同比上涨20．4％
[2010年09月13日]
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发展中国家的崛起是历史趋势
[2010年09月13日]
推进全球金融监管体制协调与统一
[2010年09月13日]
首发集团19日发30亿元短期融资券
【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月13日]
首发集团拟于19日发行30亿元短期融资券，募集资金将用于补充项目建设所需资金、偿还银行贷款、改善融资结构.
中国铝业平果铝矿2010年预计贡献利润10亿元
【财经网专稿】记者 傅明
[2010年09月13日]
2010年1-8月，中国铝业广西分公司实现利润8亿元，预计全面实现利润10亿元。2009年，平果铝矿为中国铝业贡献了3亿元的利润。
13日早盘沪深股市上涨
[2010年09月13日]
中交股份19日发25亿元短期融资券
【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月13日]
中交股份拟于9月19日发行25亿元短期融资券，募集资金用于补充流动资金和置换银行短期借款。
同煤集团非煤产值将提高至40%-60%
【财经网专稿】记者 傅明
[2010年09月13日]
“十二五”期间，同煤集团非煤产值要达到总产值的40%-60%。2009年同煤集团非煤销售收入达到65亿元，占全公司销售总收入的近20%。
人民币美元中间价创汇改以来新高
[2010年09月13日]
美联储表示支持银行业新资本金标准
[2010年09月13日]
公安部昨证实谢亚龙被立案侦查
[2010年09月13日]
中国仍处于极为有利的发展阶段
[2010年09月13日]
韩国红十字会将向朝鲜水灾地区提供100亿韩元物资
[2010年09月13日]
我国期货市场成交量居全球第一
[2010年09月13日]
“夏季达沃斯论坛”聚焦可持续增长
[2010年09月13日]
李书福打算网上卖车
[2010年09月13日]
13日人民币对美元汇率中间价升破6．76
[2010年09月13日]
日本释放14名中国船员，即日归国
[2010年09月13日]
10日纽约汇市美元对日元走高
[2010年09月13日]
10日纽约黄金期货价格继续下跌
[2010年09月13日]
10日纽约股市连续第三天上涨
[2010年09月13日]
法总理认为法国经济今年至少增长1．5％
[2010年09月13日]
10日玉米期价触及23个月来高点
[2010年09月13日]
10日伦敦金属交易所金属期价格涨跌互现
[2010年09月13日]
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