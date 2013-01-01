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13日沪深股市小幅高开
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希腊总理表示不会重组国债
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[2010年09月13日]
海峡两岸经济合作框架协议今起生效
[2010年09月13日]
纽约市场国际油价10日大幅飙升3%至每桶76美元之上
[2010年09月11日]
房价统计改革方案已基本出台 将先征求专家意见
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[2010年09月11日]
统计局新闻发言人盛来运表示，房价统计改革方案初步方案已经基本出台，首先要征求专家和相关部门的意见
央行：8月份人民币贷款增加5452亿元
《财经》综合报道
[2010年09月11日]
中国人民银行网站今日发布2010年8月金融统计数据报告，8月份人民币贷款增加5452亿元，同比多增1348亿元
中海油宣布钟华为新任首席财务官
[2010年09月11日]
统计局：8月份CPI同比涨3.5% PPI涨4.3%
《财经》综合报道
[2010年09月11日]
国家统计局今日发布8月份国民经济主要指标数据，其中8月份居民消费价格(CPI)同比上涨3.5%，涨幅比7月份扩大0.2个百分点。8月份工业品出厂价格(PPI)同比上涨4.3%，涨幅比7月份回落0.5个百分点
盛来运:8月CPI中新涨价因素由部分农产品价格上涨造成
[2010年09月11日]
8月社会消费品零售总额12570亿元，同比增长18.4%
[2010年09月11日]
1-8月城镇固定资产投资140998亿 同比增24.8%
[2010年09月11日]
统计局：8月份规模以上工业增加值同比增13.9%
[2010年09月11日]
统计局：8月份工业品出厂价格同比增长4.3%
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