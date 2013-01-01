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即时要闻
香港酝酿成立独立的保险业监管局  
[2010年09月13日]
13日沪深股市小幅高开  
[2010年09月13日]
希腊总理表示不会重组国债  
[2010年09月13日]
土耳其总理宣布修宪议案通过公投  
[2010年09月13日]
我驻日使馆派员赴石垣岛探望被扣渔船船员  
[2010年09月13日]
UNESCO对近期针对记者暴力活动表示震惊  
[2010年09月13日]
巴基斯坦部落地区再遭美军无人机袭击造成6人伤亡  
[2010年09月13日]
原中国足协副主席谢亚龙等人被立案侦查  
[2010年09月13日]
英国军团病疫情致两人死亡  
[2010年09月13日]
埃及尼罗河沉船泄漏100吨柴油  
[2010年09月13日]
美国肯塔基州发生枪击案6人死亡  
[2010年09月13日]
戴秉国紧急召见日本驻华大使  
[2010年09月13日]
武汉将建首个纯电动汽车产业基地  
[2010年09月13日]
江苏发行首只省级中小企业集合票据  
[2010年09月13日]
8月份南昌房价同比上涨5．6％  
[2010年09月13日]
乌克兰总理称乌不打算限制粮食出口  
[2010年09月13日]
10日伦敦股市股指小幅上涨  
[2010年09月13日]
近期大蒜价格高位持稳  
[2010年09月13日]
国际财经简讯  
[2010年09月13日]
海峡两岸经济合作框架协议今起生效  
[2010年09月13日]
纽约市场国际油价10日大幅飙升3%至每桶76美元之上  
[2010年09月11日]
房价统计改革方案已基本出台 将先征求专家意见  《财经》综合报道
[2010年09月11日]
统计局新闻发言人盛来运表示，房价统计改革方案初步方案已经基本出台，首先要征求专家和相关部门的意见
央行：8月份人民币贷款增加5452亿元  《财经》综合报道
[2010年09月11日]
中国人民银行网站今日发布2010年8月金融统计数据报告，8月份人民币贷款增加5452亿元，同比多增1348亿元
中海油宣布钟华为新任首席财务官  
[2010年09月11日]
统计局：8月份CPI同比涨3.5% PPI涨4.3%  《财经》综合报道
[2010年09月11日]
国家统计局今日发布8月份国民经济主要指标数据，其中8月份居民消费价格(CPI)同比上涨3.5%，涨幅比7月份扩大0.2个百分点。8月份工业品出厂价格(PPI)同比上涨4.3%，涨幅比7月份回落0.5个百分点
盛来运:8月CPI中新涨价因素由部分农产品价格上涨造成  
[2010年09月11日]
8月社会消费品零售总额12570亿元，同比增长18.4%  
[2010年09月11日]
1-8月城镇固定资产投资140998亿 同比增24.8%  
[2010年09月11日]
统计局：8月份规模以上工业增加值同比增13.9%  
[2010年09月11日]
统计局：8月份工业品出厂价格同比增长4.3%  
[2010年09月11日]
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