统计局新闻发言人盛来运表示，房价统计改革方案初步方案已经基本出台，首先要征求专家和相关部门的意见

国家统计局今日发布8月份国民经济主要指标数据，其中8月份居民消费价格(CPI)同比上涨3.5%，涨幅比7月份扩大0.2个百分点。8月份工业品出厂价格(PPI)同比上涨4.3%，涨幅比7月份回落0.5个百分点