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即时要闻
即时要闻
统计局：8月份居民消费价格(CPI)同比上涨3.5%
[2010年09月11日]
重庆荣昌与四川交界发生4.7级地震 暂无伤亡报告
[2010年09月11日]
王晓初:退休年龄问题须考虑人口结构、就业情况
[2010年09月11日]
汇金再发350亿元固定利率债券 市场质疑依旧
【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月10日]
中央汇金公司拟于9月16日发行350亿元汇金债。交易员预计市场需求仍将火爆，但掩盖不了市场对其的质疑
统计局周六公布8月经济数据 呼吁公众不要过分解读
《财经》综合报道
[2010年09月10日]
中国国家统计局周五称，公众不要过分解读统计局提前发布8月份经济数据一事。市场传闻，政府是在为加息做准备
加息传闻流传 房市或迎来拐点
《财经》综合报道
[2010年09月10日]
选择在周末加息似乎已经成为中国央行的习惯做法。如果这次加息传闻最终被证实的话，中国房市或迎来拐点
北京周边城市出台严厉措施限制外地人购房
[2010年09月10日]
10日香港恒生指数升0.43%
[2010年09月10日]
中国金融期货交易所会员总数达到133家
[2010年09月10日]
10日中小板指上升1．53％
[2010年09月10日]
10日创业板指缩量上涨1．28％
[2010年09月10日]
印度7月份工业生产指数上涨13．8％
[2010年09月10日]
联合国、非盟强烈谴责索马里首都机场爆炸袭击事件
[2010年09月10日]
中投已全部收回对美国货币市场基金的投资资金
[2010年09月10日]
中移动原党组书记副总经理张春江被双开
[2010年09月10日]
华电福清牛头尾风电场预计年底并网发电
【财经网专稿】记者 张倩
[2010年09月10日]
截至2009年底，中国华电装机容量7550.73万千瓦，其中风电75.43万千瓦，占总装机容量近1%。
中国人才资源总量达到1..14亿人
[2010年09月10日]
铁道部拟于9月16日发行150亿元铁道债券
【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月10日]
中国铁道部拟于9月16日发行150亿元2010年第二期铁道债券，具体为10年期债券100亿元、15年期债券50亿元。
葛洲坝拟于17日发行5亿元中期票据
【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月10日]
葛洲坝拟于9月17日发行5亿元五年期中期票据，募集资金用于补充营运资金、优化融资结构和降低融资成本 。
日本振兴银行申请破产保护
[2010年09月10日]
岳阳纸业拟于15日发行5亿元短期融资券
【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月10日]
岳阳纸业拟于9月15日发行5亿元短期融资券，募集资金用于归还银行贷款和补充流动资金。
创业板七成以上上市公司具有创投背景
[2010年09月10日]
10日上海期金价格延续下挫
[2010年09月10日]
10日沪深股市探底回升双双收红
[2010年09月10日]
10日台北股市上涨54点
[2010年09月10日]
中缅油气管道中国境内段开工
[2010年09月10日]
日本政府出台新经济刺激计划
[2010年09月10日]
诺基亚公司首席执行官换人
[2010年09月10日]
俄企代表：中俄企业合作将会越来越顺畅
《财经》记者 方璐
[2010年09月10日]
中国未来30年面临三大挑战
[2010年09月10日]
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