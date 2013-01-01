设为首页　|　加入收藏 　| 　
《财经网》首页 > 新闻 > 即时要闻
即时要闻
统计局：8月份居民消费价格(CPI)同比上涨3.5%  
[2010年09月11日]
重庆荣昌与四川交界发生4.7级地震 暂无伤亡报告  
[2010年09月11日]
王晓初:退休年龄问题须考虑人口结构、就业情况  
[2010年09月11日]
汇金再发350亿元固定利率债券 市场质疑依旧  【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月10日]
中央汇金公司拟于9月16日发行350亿元汇金债。交易员预计市场需求仍将火爆，但掩盖不了市场对其的质疑
统计局周六公布8月经济数据 呼吁公众不要过分解读  《财经》综合报道
[2010年09月10日]
中国国家统计局周五称，公众不要过分解读统计局提前发布8月份经济数据一事。市场传闻，政府是在为加息做准备
加息传闻流传 房市或迎来拐点  《财经》综合报道
[2010年09月10日]
选择在周末加息似乎已经成为中国央行的习惯做法。如果这次加息传闻最终被证实的话，中国房市或迎来拐点
北京周边城市出台严厉措施限制外地人购房  
[2010年09月10日]
10日香港恒生指数升0.43%  
[2010年09月10日]
中国金融期货交易所会员总数达到133家  
[2010年09月10日]
10日中小板指上升1．53％  
[2010年09月10日]
10日创业板指缩量上涨1．28％  
[2010年09月10日]
印度7月份工业生产指数上涨13．8％  
[2010年09月10日]
联合国、非盟强烈谴责索马里首都机场爆炸袭击事件  
[2010年09月10日]
中投已全部收回对美国货币市场基金的投资资金  
[2010年09月10日]
中移动原党组书记副总经理张春江被双开  
[2010年09月10日]
华电福清牛头尾风电场预计年底并网发电  【财经网专稿】记者 张倩
[2010年09月10日]
截至2009年底，中国华电装机容量7550.73万千瓦，其中风电75.43万千瓦，占总装机容量近1%。
中国人才资源总量达到1..14亿人  
[2010年09月10日]
铁道部拟于9月16日发行150亿元铁道债券  【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月10日]
中国铁道部拟于9月16日发行150亿元2010年第二期铁道债券，具体为10年期债券100亿元、15年期债券50亿元。
葛洲坝拟于17日发行5亿元中期票据  【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月10日]
葛洲坝拟于9月17日发行5亿元五年期中期票据，募集资金用于补充营运资金、优化融资结构和降低融资成本 。
日本振兴银行申请破产保护  
[2010年09月10日]
岳阳纸业拟于15日发行5亿元短期融资券  【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月10日]
岳阳纸业拟于9月15日发行5亿元短期融资券，募集资金用于归还银行贷款和补充流动资金。
创业板七成以上上市公司具有创投背景  
[2010年09月10日]
10日上海期金价格延续下挫  
[2010年09月10日]
10日沪深股市探底回升双双收红  
[2010年09月10日]
10日台北股市上涨54点  
[2010年09月10日]
中缅油气管道中国境内段开工  
[2010年09月10日]
日本政府出台新经济刺激计划  
[2010年09月10日]
诺基亚公司首席执行官换人  
[2010年09月10日]
俄企代表：中俄企业合作将会越来越顺畅  《财经》记者 方璐
[2010年09月10日]
中国未来30年面临三大挑战  
[2010年09月10日]
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
    中国多地出现电荒
    金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究