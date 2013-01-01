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即时要闻
香港经商环境列全球第二  
[2010年09月10日]
泰铢升值将给泰国经济带来巨额损失  
[2010年09月10日]
旧金山机场附近煤气管线爆炸  
[2010年09月10日]
IMF呼吁各国推动联合国千年发展目标取得更大进展  
[2010年09月10日]
9日晚上以色列战机轰炸加沙地带  
[2010年09月10日]
欧洲央行行长说欧元区需大力加强财政监管  
[2010年09月10日]
江苏淮安一中学出现霍乱疫情已得到控制  
[2010年09月10日]
樊纲认为下半年不会出现严重通胀  
[2010年09月10日]
日本第二季度经济增长率上调为1．5％  
[2010年09月10日]
8月份我国70个大中城市房价同比上涨9．3％  
[2010年09月10日]
高盛受罚1750万英镑  
[2010年09月10日]
中国对美8月份贸易顺差超200亿美元  
[2010年09月10日]
10日沪深股市小幅高开  
[2010年09月10日]
10日人民币对美元中间价创汇改以来新高  
[2010年09月10日]
中国央行可能会提高基准利率  
[2010年09月10日]
09年电子商务为中国直接创造新增就业超过130万  
[2010年09月10日]
9日芝加哥农产品期价涨跌互现  
[2010年09月10日]
英国央行继续将短期利率维持0.5%不变  
[2010年09月10日]
市场上假茅台酒数量不会超过真酒的5％  
[2010年09月10日]
美国贸易逆差7月份下降14％  
[2010年09月10日]
经合组织认为世界经济复苏减速势头超预期  
[2010年09月10日]
国际财经快报  
[2010年09月10日]
9日纽约股市温和上涨  
[2010年09月10日]
9日纽约汇市美元对主要货币走高  
[2010年09月10日]
9日纽约黄金期货价格下跌  
[2010年09月10日]
9日国际油价回落  
[2010年09月10日]
9日伦敦金属交易所金属期价下跌  
[2010年09月10日]
传京津冀都市圈区域规划已报国务院 年底或出台  
[2010年09月09日]
城市化促中国经济未来十年9％年增长  
[2010年09月09日]
消费在未来数年内将成中国经济增长亮点  
[2010年09月09日]
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