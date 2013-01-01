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即时要闻
美国7月份消费信贷下降1.8%  
[2010年09月09日]
8日芝加哥小麦期价大跌  
[2010年09月09日]
8日伦敦金属交易所金属期价普涨  
[2010年09月09日]
9日沪深股市小幅高开  
[2010年09月09日]
奥巴马提出为中产阶级减税计划  
[2010年09月09日]
世行向加纳提供3.13亿美元贷款  
[2010年09月09日]
8日国际油价小幅回升  
[2010年09月09日]
8日纽约汇市美元对主要货币涨跌互见  
[2010年09月09日]
8日纽约股市三大指数全线反弹  
[2010年09月09日]
8日纽约黄金期货价格小幅下跌  
[2010年09月09日]
8日伦敦股市上涨  
[2010年09月09日]
俄罗斯将出人民币兑卢布直接挂牌交易  
[2010年09月09日]
法国电力公司批准长江基建收购其英国电网业务　  
[2010年09月09日]
我国啤酒产量已连续8年稳居世界第一  
[2010年09月09日]
8日亚太地区主要股市多数下跌  
[2010年09月09日]
申万嘉实中金三首席跳槽瑞银  
[2010年09月08日]
上市公司重大污染事故需两天内披露信息  
[2010年09月08日]
香港恒生指数跌1.46%  
[2010年09月08日]
英机构发布世界大学排名  
[2010年09月08日]
8日国内现货金银止跌回升  
[2010年09月08日]
8日沪深股市走势分化  
[2010年09月08日]
8月深圳楼市热火朝天  
[2010年09月08日]
8日创业板指略升0.36%  
[2010年09月08日]
8日中小板指上升1．13％  
[2010年09月08日]
西南最大钢材物流中心将在贵阳投入运营  
[2010年09月08日]
中国互联网广告市场规模逾200亿元  
[2010年09月08日]
上周Ａ股参与交易账户创4月下旬以来新高  
[2010年09月08日]
韩国政府公布对伊朗制裁方案  
[2010年09月08日]
国务院批复湖南湘潭立胜煤矿火灾等三起事故  
[2010年09月08日]
8日台北股市下跌33点  
[2010年09月08日]
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