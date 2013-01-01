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即时要闻
阿根廷经济高速增长  
[2010年09月08日]
中国已成为加拿大第二大贸易伙伴  
[2010年09月08日]
8日早盘沪深股市下跌  
[2010年09月08日]
8日东京股市日经股指早盘大跌1．97％  
[2010年09月08日]
河南商城多人被毒虫咬死  
[2010年09月08日]
洪都拉斯枪击事件造成15人死亡  
[2010年09月08日]
纽交所集团将成立专注全球环境市场的合资公司  
[2010年09月08日]
英国欲利用资本市场筹集应对气候变化资金  
[2010年09月08日]
日本将采取进一步措施增加就业  
[2010年09月08日]
甘肃将转让12个探矿权和采矿权  
[2010年09月08日]
8日人民币对美元中间价回落108个基点  
[2010年09月08日]
8日沪深股市双双低开  
[2010年09月08日]
俄罗斯或年内出售部分国企股份  
[2010年09月08日]
日本巡逻船钓鱼岛撞我渔船  
[2010年09月08日]
7日央行释放千亿流动性  
[2010年09月08日]
中国铝企艰难面对美国市场  
[2010年09月08日]
澳大利亚主要矿企难逃加税命运  
[2010年09月08日]
欧盟财长通过泛欧金融监管改革法案  
[2010年09月08日]
渤海一钻井平台倾斜，2人失踪  
[2010年09月08日]
喀麦隆霍乱导致356人死亡  
[2010年09月08日]
中、塔、吉交界发生5．6级地震  
[2010年09月08日]
7日伦敦股市股指下跌  
[2010年09月08日]
7日纽约黄金期货价创历史收盘新高  
[2010年09月08日]
7日纽约股市股指低收  
[2010年09月08日]
7日纽约汇市美元对日元创15年新低  
[2010年09月08日]
7日纽约市场油价小幅下跌  
[2010年09月08日]
7日芝加哥农产品期价涨跌互现  
[2010年09月08日]
7日伦敦金属交易所金属期价涨跌不一  
[2010年09月08日]
南非希望在农产品销售方面得到中国帮助  
[2010年09月08日]
7日巴黎CAC40股指下跌  
[2010年09月08日]
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