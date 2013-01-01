中国海油就三个深水区块签订石油合同修改协议 《财经》记者 张启安 [2010年09月07日]

中海油9月7日宣布，母公司中国海洋石油总公司已与雪佛龙中国公司、BP中国有限公司及丹文能源就三个南海深水区块签订了石油合同修改协议