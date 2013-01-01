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即时要闻
7日法兰克福股市DAX指数下跌
[2010年09月08日]
台湾8月出口同比增26．6％
[2010年09月08日]
大陆两家银行申请赴台设立办事处
[2010年09月08日]
墨西哥北部炼油厂发生爆炸6人死亡
[2010年09月08日]
南京确认23人因食用小龙虾致肌溶解 22人已治愈
[2010年09月07日]
中国海油就三个深水区块签订石油合同修改协议
《财经》记者 张启安
[2010年09月07日]
中海油9月7日宣布，母公司中国海洋石油总公司已与雪佛龙中国公司、BP中国有限公司及丹文能源就三个南海深水区块签订了石油合同修改协议
国资委内部认购北京领秀慧谷房源
[2010年09月07日]
7日国内现货金银价延续跌势
[2010年09月07日]
工行首家推出个人账户白银买卖业务
[2010年09月07日]
食用农产品价格连涨11周
[2010年09月07日]
日本巡逻船在钓鱼岛海域同中国渔船相撞
[2010年09月07日]
沪深股市窄幅盘整
[2010年09月07日]
7日上海期金价格小幅上涨
[2010年09月07日]
中兴通讯联手CSL推动LTE网络应用
【财经网专稿】见习记者 郭丽娜
[2010年09月07日]
中兴通讯9月7日称，公司将成为全球首个同时全网应用双载波(Dual Cell) HSPA+(42Mbps)及LTE技术的网络。
奥巴马拟再推经济刺激方案
[2010年09月07日]
日本央行决定维持利率水平不变
[2010年09月07日]
抚顺石油三厂院内发生爆炸
[2010年09月07日]
7日东京股市日经股指下跌
[2010年09月07日]
上周建筑钢材价格上涨明显
[2010年09月07日]
中化参与竞购加拿大钾肥
[2010年09月07日]
2012年全球FDI重回危机前水平
[2010年09月07日]
欧美经济可能继续维持疲软态势
[2010年09月07日]
北师大校长称师范毕业生已经供大于求
[2010年09月07日]
7日早盘沪深股市小幅上涨
[2010年09月07日]
新西兰北岛发生里氏5.2级地震
[2010年09月07日]
菲律宾马尼拉警察总长请辞
[2010年09月07日]
卫生部辟谣“恐慌短信” 麻疹疫苗非慢性毒药
[2010年09月07日]
工信部说经济不会出现二次探底
[2010年09月07日]
卫生部等多部门已原则性同意外资在华独资办医院
[2010年09月07日]
人民币中间价7日再升39基点 连续四日走高
[2010年09月07日]
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