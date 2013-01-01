中国银行300亿元授信中国有色集团 【财经网专稿】记者 叶兰娣 [2010年09月07日]

9月6日，中国银行网站信息显示，中行与中国有色矿业集团有限公司于当日在北京签署了战略合作协议，中行将给予中国有色集团总额300亿元等值人民币的授信支持。