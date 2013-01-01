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即时要闻
7日东京股市日经股指早盘小幅回落
[2010年09月07日]
中国对东盟投资呈高速增长态势
[2010年09月07日]
武汉铁路集装箱中心站开通运营
[2010年09月07日]
黎巴嫩外长重申黎将遵守安理会第1701号决议
[2010年09月07日]
中国银行300亿元授信中国有色集团
【财经网专稿】记者 叶兰娣
[2010年09月07日]
9月6日，中国银行网站信息显示，中行与中国有色矿业集团有限公司于当日在北京签署了战略合作协议，中行将给予中国有色集团总额300亿元等值人民币的授信支持。
7日人民币市场汇价
[2010年09月07日]
7日人民币对美元中间价上行
[2010年09月07日]
德国银行和储蓄所逐年减少分支机构
[2010年09月07日]
伦敦经验有助上海成为国际金融中心
[2010年09月07日]
普京强调俄罗斯应追求平稳发展
[2010年09月07日]
奥巴马公布大规模交通基建投资计划
[2010年09月07日]
6日全国猪肉价格涨幅明显收窄
[2010年09月07日]
日本8月份外汇储备继续增加
[2010年09月07日]
中铁物资与西本新干线签署重组协议
[2010年09月07日]
财政部代理发行2010年7省区市地方债358亿元
[2010年09月07日]
财政部决定发行2010年第四期凭证式国债400亿元
[2010年09月07日]
澳门特区政府与两家银行签订新发钞代理合同
[2010年09月07日]
尼日利亚内债和外债达290亿美元
[2010年09月07日]
6日伦敦股市小幅上涨
[2010年09月07日]
南非将出台首部外商投资者法规
[2010年09月07日]
7日沪深股市小幅高开
[2010年09月07日]
证监会公布证券期货业反洗钱工作实施办法
[2010年09月07日]
日本政府紧急宣布致9人死亡的超级细菌来自印度
[2010年09月06日]
中国再向巴基斯坦提供2亿元援助
[2010年09月06日]
6日港股上涨
[2010年09月06日]
6日创业板指急跌2．5％
[2010年09月06日]
韩国人均GDP今年有望再破2万美元
[2010年09月06日]
胡锦涛在深圳经济特区建立30周年庆祝大会上的讲话
[2010年09月06日]
我国将实行医疗器械召回制度
[2010年09月06日]
6日中小板指下跌0.32%
[2010年09月06日]
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