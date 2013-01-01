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即时要闻
6日沪深股市放量反弹
[2010年09月06日]
中央汇金将发行不超过550亿元债券
《财经》综合报道
[2010年09月06日]
6日上海期金价格小幅回调
[2010年09月06日]
《国务院中西部地区承接产业转移的指导意见》出台
[2010年09月06日]
国务院办公厅印发《国务院关于促进企业兼并重组的意见》
[2010年09月06日]
国家主席胡锦涛在深圳会见李嘉诚
[2010年09月06日]
巴基斯坦释放442名被关押印度渔民
[2010年09月06日]
今年国内市场规模将达２万亿美元
[2010年09月06日]
张燕生：中国出口企业竞争力同比大幅增强
【财经网专稿】记者 徐斌
[2010年09月06日]
9月6日，中国国家发展和改革委员会对外经济研究所所长张燕生在2010年中国进口论坛上表示34%的企业因为劳动力素质提高而竞争力加强，而去年同期的数字只有16%。
本田中国8月销量下滑 广汽本田环比下降两成多
【财经网专稿】记者 刘旭
[2010年09月06日]
8月份本田中国在华的汽车销量为4.83万辆，同比增长5.9%，环比下降14.62%。细分品牌方面，广汽本田销量为2.72万辆，同比下降0.5%，环比下降21.05%。
工银国际担任全球最大股本融资项目联席账簿管理人
[2010年09月06日]
东风汽车：神龙第三厂仍将落址武汉
【财经网专稿】记者 刘旭 见习记者 边晶晶
[2010年09月06日]
9月4日，在2010中国汽车产业发展国际论坛会议间隙，东风汽车公司党委副书记范仲在接受记者独家专访时表示：“与PSA合作的神龙第三工厂新厂址仍然将落户武汉。”
新疆昆仑山区地震科考队员已有２人出院
[2010年09月06日]
印俄将联合研制超高音速巡航导弹
[2010年09月06日]
世界最大在建矿石码头有望年底在青岛投产
[2010年09月06日]
8月下旬中国蔬菜价格涨幅回落
【财经网专稿】记者 寇翔
[2010年09月06日]
8月下旬，中国蔬菜价格依然保持上涨行情，但涨幅已有所回落
吴敬琏说“十二五”规划应突出中原经济区
[2010年09月06日]
穆巴拉克称巴勒斯坦问题仍是地区稳定的关键所在
[2010年09月06日]
6日台北股市上涨60点
[2010年09月06日]
阿根廷汽车产量今年有望创新高
[2010年09月06日]
6日东京股市日经股指大幅上扬
[2010年09月06日]
朝鲜将归还8月扣押的一艘韩国渔船
[2010年09月06日]
黄光裕公开信向社会道歉
[2010年09月06日]
三星电子拟投255.8亿美元抓创新
《财经》综合报道
[2010年09月06日]
韩国三星电子(Samsung Electronics Co.)计划在2011年破纪录地投资30万亿韩元（255.8亿美元），用于发展现有业务和拓展新领域
日首相候选人小泽称从未承认钓鱼岛是中国领土
[2010年09月06日]
阿富汗央行行长称喀布尔银行情况稳定
[2010年09月06日]
全球经济温和复苏但面临挑战
[2010年09月06日]
安徽受台风影响273万亩农田受涝
[2010年09月06日]
澳大利亚南部连日遭遇暴雨飓风袭击
[2010年09月06日]
香港迪士尼开业5年吸引逾两千万人次入场
[2010年09月06日]
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