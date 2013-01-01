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即时要闻
胡锦涛在深圳经济特区建立30周年庆祝大会发表讲话  
[2010年09月06日]
6日巴基斯坦发生自杀式汽车炸弹袭击  
[2010年09月06日]
6日早盘沪深股市双涨  
[2010年09月06日]
吉利汽车基本摆脱“三低”困扰  
[2010年09月06日]
东京股市日经股指早盘上涨1．52％  
[2010年09月06日]
刚果（金）两起沉船事故造成至少15人死亡  
[2010年09月06日]
李稻葵说未来十年中国经济增长潜力仍巨大  
[2010年09月06日]
两公司渉重大事项6日起停牌  
[2010年09月06日]
莫桑比克：粮食供需缺口较大  
[2010年09月06日]
猪肉价格继续上涨，菜价以降为主  
[2010年09月06日]
63家中国企业营业收入超千亿元  
[2010年09月06日]
巴西经济第二季度环比增长1．2％  
[2010年09月06日]
3日伦敦金属交易所金属期价涨跌不一  
[2010年09月06日]
3日芝加哥小麦期价收于三周新高  
[2010年09月06日]
3日国际油价小幅回落  
[2010年09月06日]
3日伦敦股市上涨  
[2010年09月06日]
3日纽约黄金期货价格连续第五周上扬  
[2010年09月06日]
美国8月份失业率升至9．6％  
[2010年09月06日]
第150万间公司在香港注册成立  
[2010年09月06日]
我国今年农产品进口关税配额再分配  
[2010年09月06日]
3日全国成品粮价格基本稳定  
[2010年09月06日]
人民币对美元中间价走高135个基点  
[2010年09月06日]
6日人民币市场汇价  
[2010年09月06日]
尼泊尔将于7日进行第七轮总理选举  
[2010年09月06日]
沈阳铁西区获批国家首批“服务业综合改革试点区”  
[2010年09月06日]
波音首次选择中方合作伙伴作唯一供应商  
[2010年09月06日]
6日沪深股市双双高开  
[2010年09月06日]
世界应对气候变化成本将超千亿美元  《财经》实习记者 许诺
[2010年09月06日]
新疆哈密地区骤降秋雪  
[2010年09月06日]
我国对外直接投资连续８年保持增势  
[2010年09月06日]
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