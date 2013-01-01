国资委网站刊发了国资委前主任李荣融8月24日卸任当天的讲话。在1000多字的讲话稿中，李荣融四次表达谢意，感谢组织对他本人的培养、感谢国资委员工、中央企业及员工和社会各界对国资委工作的支持。他自我评价是一个忠臣，为事业无怨无悔