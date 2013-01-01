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6月初以来约四成省区市鸡蛋价格涨幅过三成
[2010年09月06日]
预计2020年中国汽车保有量将超2亿辆
[2010年09月06日]
2012年上海新能源汽车年产值将达三百亿元
[2010年09月06日]
东博会投资总额1637亿元
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印度本财年将最多允许出口550万包棉花
[2010年09月06日]
6号国际财经快报
[2010年09月06日]
韩国外长因女儿特招事件宣布辞职 李明博要求彻查
[2010年09月05日]
新西兰遭遇7.1级浅层强震 零死亡创造奇迹
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民航总局局长称伊春空难可能由机长错误导致
[2010年09月05日]
统计局：或从明年起发布部分环比数据
[2010年09月05日]
奥迪8月份在华汽车销量同比增67.5%
[2010年09月05日]
国务院食品安全办将推进建第三方检测机构
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[2010年09月04日]
有关部门和单位按照全国食品安全整顿工作部署,正在加快推进检验检测资源和信息共享,并积极推进第三方技术机构建设
英国石油公司为处理漏油事件支出８０亿美元
[2010年09月04日]
2010中国企业500强发布 中石化蝉联榜首
[2010年09月04日]
新西兰强烈地震房屋损毁严重 尚无华人伤亡消息
[2010年09月04日]
云南保山山体滑坡已致22人遇难26人失踪
[2010年09月04日]
交通部：将促进建设新通道解决京藏高速拥堵
[2010年09月04日]
马骏：年内加息可能性很小 地产调控或持续数年
[2010年09月04日]
李荣融：卸任时的讲话
李荣融/文
[2010年09月04日]
国资委网站刊发了国资委前主任李荣融8月24日卸任当天的讲话。在1000多字的讲话稿中，李荣融四次表达谢意，感谢组织对他本人的培养、感谢国资委员工、中央企业及员工和社会各界对国资委工作的支持。他自我评价是一个忠臣，为事业无怨无悔
上海期金高位震荡
[2010年09月03日]
台湾中华航空将新增3个大陆货运航点
[2010年09月03日]
3日沪深股市震荡盘整
[2010年09月03日]
工行可转债申购总金额创历史新高
[2010年09月03日]
首家大陆餐饮业在台独资项目开业
[2010年09月03日]
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[2010年09月03日]
山钢重组日钢终局将现
[2010年09月03日]
猪肉价格连涨12周创出年内高点
[2010年09月03日]
3日台北股市上涨109点
[2010年09月03日]
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[2010年09月03日]
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