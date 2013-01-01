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即时要闻
西班牙首相：希望中国继续增持西班牙国债
《财经》综合报道
[2010年09月02日]
萨帕特罗在访问上海世界博览会后周二短暂停留北京时对中国媒体表示，中国已经增加了西班牙国债的持有量。这实际上为市场注入了信心。他认为这是一个明智的决定并希望中国继续增持
金浩茶油承认曾秘密召回
[2010年09月01日]
首条±660千伏直流输电线路全线架通
【财经网专稿】记者 刘佳
[2010年09月01日]
世界首条660千伏直流输电线路全线架通，山东电网加快进入“外电入鲁”新阶段
印尼发生集体食物中毒事件8人死亡
[2010年09月01日]
香港恒生指数升0．43％
[2010年09月01日]
今年前8个月国产汽车产量超千万
[2010年09月01日]
1日国内现货金银价全线上涨
[2010年09月01日]
1日沪深股市双双回调
[2010年09月01日]
澳大利亚第二季度经济环比增长1.2％
[2010年09月01日]
1日创业板指下跌2．92％
[2010年09月01日]
1日中小板指放量下跌0．94％
[2010年09月01日]
上海期金九月开局创新高
[2010年09月01日]
乌市计划5年内搬迁47家污染企业
[2010年09月01日]
深圳8月份一手房销售均价同比基本持平
[2010年09月01日]
我国对外投资三年内有望突破千亿美元
[2010年09月01日]
新疆风投企业可享多项税收优惠
[2010年09月01日]
我国将提高中小金融机构网点覆盖面
[2010年09月01日]
东京股市日经股指上涨1．17％
[2010年09月01日]
台北股市上涨51点
[2010年09月01日]
湖南着力培育七大战略性新兴产业
[2010年09月01日]
央行胡晓炼：将考虑允许用人民币从事对外投资
[2010年09月01日]
加拿大第二季度经济增速明显回落
[2010年09月01日]
我国有效注册商标量超四百万件
[2010年09月01日]
8月份我国PMI指数回升至51．7％
[2010年09月01日]
1日早盘沪深股市均为略涨
[2010年09月01日]
以总理表示将惩处射杀以平民凶手
[2010年09月01日]
黑龙江两年新增旱涝保收田1291万亩
[2010年09月01日]
七成房企缺钱，或不再死扛房价
[2010年09月01日]
德意志银行预测中国电子商务大增长
[2010年09月01日]
特区仍然要做改革创新的“试验田”
[2010年09月01日]
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