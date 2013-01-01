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即时要闻
国美大涨9.26% 成交位列港股成交榜第六位
[2010年08月31日]
美宣布对朝鲜实施制裁 包括8家实体和4名个人
[2010年08月31日]
伊总理就美军撤离发表讲话 称伊拉克"获得独立"
[2010年08月31日]
印度将向谷歌下最后通牒 称不按规定就将其关闭
[2010年08月31日]
银监会：遏制房地产投机投资需求
《财经》综合报道
[2010年08月31日]
银监会将严格执行国家的宏观调控政策，坚决遏制投机、投资需求，在控制风险的前提下支持保障性住房建设。
今年以来洪涝造成全国2.3亿人次受灾
[2010年08月31日]
31日亚太地区主要股市多数下跌
[2010年08月31日]
欧元区8月份通胀率小幅回落
[2010年08月31日]
武大伟访问日本
[2010年08月31日]
卡斯特罗首次透露病情细节
[2010年08月31日]
印度第二季度经济增长8.8%
[2010年08月31日]
中俄边境首个综合保税区通过验收
[2010年08月31日]
国内现货金银小幅下挫
[2010年08月31日]
31日沪深股市走势分化
[2010年08月31日]
3名北约驻阿富汗军人遭袭身亡
[2010年08月31日]
31日创业板指略涨0.06%
[2010年08月31日]
私募看好国内企业“追风逐日”优势
[2010年08月31日]
国开行与国家旅游局签署协议
[2010年08月31日]
安阳市委副书记李卫民涉嫌受贿
[2010年08月31日]
韩国制造业开工率7月份创新高
[2010年08月31日]
广东大力发展核电产业
[2010年08月31日]
31日泰国国家电视台附近手榴弹爆炸
[2010年08月31日]
工行公开发行250亿元可转债
[2010年08月31日]
台北股市下跌124点
[2010年08月31日]
日本宣布将实施新经济刺激计划
《财经》综合报道
[2010年08月31日]
日本政府30日宣布将实施新的经济刺激计划，以改善就业，拉动消费，应对日元急剧升值的局面
央行沈阳分行行长建议东北试点存款利率上浮
[2010年08月31日]
31日东京股市创年内最低收盘
[2010年08月31日]
美军司令称伊拉克可能重新举行选举
[2010年08月31日]
手机实名制明起实施
[2010年08月31日]
31日早盘沪深股市涨跌各现
[2010年08月31日]
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