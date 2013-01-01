8月29日下午5时许，著名互联网打假人士方舟子在北京市石景山区鲁谷路的自家附近遭两歹徒袭击

四名记者相继获得自由，当地公安机关负责人已致歉并确保今后不再发生这类事件

河南省政府新闻办紧急召开通报会，对外宣布撤销河南航空有限公司(河南航空)企业名称登记。通报会称，河南航空作为企业名称，在使用中已对公众造成误解，给本未在该公司投资的河南造成极大负面影响