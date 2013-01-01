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即时要闻
【海外】通用提交IPO申请　  
[2010年08月19日]
【海外】韩美下月在黄海举行联合军演  
[2010年08月19日]
【金融】18日国际油价小幅回落  
[2010年08月19日]
【金融】18日纽约汇市美元兑欧元走强  
[2010年08月19日]
【金融】19日纽约黄金期货收于7周高点  
[2010年08月19日]
【金融】纽约股市18日上涨  
[2010年08月19日]
【金融】伦敦股市18日下跌  
[2010年08月19日]
【金融】19日人民币对美元小幅回落  
[2010年08月19日]
【金融】19日沪深股市小幅高开  
[2010年08月19日]
【金融】18日国内现货金银全线下挫  
[2010年08月18日]
【金融】18日上海期金窄幅震荡下行  
[2010年08月18日]
【金融】18日沪深股市暂别“三连阳”　  
[2010年08月18日]
【政经】甘肃发布暴雨黄色预警  
[2010年08月18日]
【政经】泥石流再次阻断绵竹汉清路  
[2010年08月18日]
【金融】17日芝加哥农产品期价涨跌不一  
[2010年08月18日]
【金融】17日伦敦金属期价普涨  
[2010年08月18日]
【金融】18日沪深两市早盘收跌  
[2010年08月18日]
【金融】国际油价17日止跌反弹  
[2010年08月18日]
【金融】纽约黄金期货17日继续上涨  
[2010年08月18日]
【金融】伦敦股市17日上涨  
[2010年08月18日]
【金融】17日纽约股市强劲上扬  
[2010年08月18日]
【金融】17日纽约汇市美元对欧元走低  
[2010年08月18日]
【金融】18日人民币对美元继续走高  
[2010年08月18日]
【政经】全国大江大河水势平稳  
[2010年08月18日]
【金融】18日沪深股市小幅高开  
[2010年08月18日]
【金融】17日国内现货金银小幅上扬  
[2010年08月17日]
【金融】17日上海期金延续涨势  
[2010年08月17日]
【金融】17日沪深股市双双“三连阳”  
[2010年08月17日]
【政经】7月我国利用外资增长近三成  
[2010年08月17日]
【海外】乌克兰经济二季度增长6%  
[2010年08月17日]
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