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即时要闻
【金融】8日纽约黄金期货小幅下跌  
[2010年07月09日]
【政经】IMF上调中国经济增长率至10.5%  
[2010年07月08日]
【政经】巢湖蓝藻聚集威胁饮水安全  
[2010年07月08日]
【政经】闽西北局部再次发生暴雨灾害  
[2010年07月08日]
【政经】青海洪涝灾害4万逾人受灾  
[2010年07月08日]
【政经】2010年上半年我国重大灾害频繁发生  
[2010年07月08日]
【金融】8日国内现货金银全线反弹  
[2010年07月08日]
【金融】8日上海期金小幅反弹  
[2010年07月08日]
【金融】8日中小板指微跌0.43%  
[2010年07月08日]
【金融】8日认购权证成交激增四成以上  
[2010年07月08日]
【金融】8日创业板指略跌  
[2010年07月08日]
【金融】8日沪深股市高开低走  
[2010年07月08日]
【产业】南宁轻轨立项总投资约211亿元  
[2010年07月08日]
【金融】8日人民币对美元走高13个基点  
[2010年07月08日]
【政经】平顶山煤矿地面建筑爆炸4死34伤  
[2010年07月08日]
【海外】德政府批准大幅削减开支预算草案  
[2010年07月08日]
【海外】美国前4个月出口同比增17%  
[2010年07月08日]
【金融】农行A股网上中签率9.292%  
[2010年07月08日]
【政经】高盛称世界经济增长率将达4.8%  
[2010年07月08日]
【产业】标致雪铁龙长安将成立合资公司  
[2010年07月08日]
【海外】欧元区经济一季度继续增长  
[2010年07月08日]
【政经】江西未来两天局部有大暴雨  
[2010年07月08日]
【金融】7日伦敦股市上涨  
[2010年07月08日]
【金融】7日道琼斯指数重上万点大关  
[2010年07月08日]
【金融】7日国际油价全面回升  
[2010年07月08日]
【金融】7日纽约汇市欧元对美元继续走高  
[2010年07月08日]
【金融】7日纽约黄金期货小幅反弹  
[2010年07月08日]
【产业】中国煤矿(海外)集团入黔开发  
[2010年07月07日]
【金融】北京市参股设立4只创业投资基金  
[2010年07月07日]
【金融】姜建清否认工行在美投资房地产  
[2010年07月07日]
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