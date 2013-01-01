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即时要闻
【政经】“十二五”新疆拟投逾千亿元修路  
[2010年06月11日]
【海外】吉尔吉斯斯坦骚乱12人死亡  
[2010年06月11日]
【金融】11日沪深两市早盘收涨  
[2010年06月11日]
【金融】5月货币信贷增速均回落  
[2010年06月11日]
【金融】11日人民币对美元延续上行走势  
[2010年06月11日]
【金融】11日沪深股市双双高开  
[2010年06月11日]
【政经】塔克拉玛干沙漠南缘降水突破历史极值  
[2010年06月10日]
【海外】美国得州天然气管道接连爆炸  
[2010年06月10日]
【海外】日本一季度GDP年率上调至5.0%  
[2010年06月10日]
【政经】朝边防部队枪击我边民致其死亡  
[2010年06月10日]
【政经】特大暴雨再现广东  
[2010年06月10日]
【金融】9日国际油价大幅上扬  
[2010年06月10日]
【海外】希腊一季度经济萎缩2.5%  
[2010年06月10日]
【金融】农行IPO考验“定价智慧”　  
[2010年06月10日]
【产业】中乌签署天然气购销框架协议  
[2010年06月10日]
【产业】5月中国进出口总值增长48.4%  
[2010年06月10日]
【金融】10日沪深两市早盘收跌  
[2010年06月10日]
【金融】10日人民币对美元继续走高  
[2010年06月10日]
【金融】9日传言刺激A股强势上行  
[2010年06月09日]
【政经】深圳最低工资标准上调  
[2010年06月09日]
【金融】9日沪深两市早盘收涨  
[2010年06月09日]
【金融】9日人民币对美元小幅回升  
[2010年06月09日]
【海外】欧盟统计局将得对成员国数据审计权  
[2010年06月09日]
【海外】匈牙利宣布政府经济行动计划  
[2010年06月09日]
【产业】通用全球召回150万辆汽车  
[2010年06月09日]
【金融】伦敦股市股指8日下跌  
[2010年06月09日]
【金融】8日纽约股市涨跌不一  
[2010年06月09日]
【金融】9日纽约黄金期货创历史新高  
[2010年06月09日]
【金融】8日纽约汇市欧元反弹英镑重挫  
[2010年06月09日]
【金融】8日国际油价小幅上扬  
[2010年06月09日]
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