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即时要闻
【金融】8日芝加哥玉米期价反弹  
[2010年06月09日]
【金融】8日伦敦金属期货价普涨  
[2010年06月09日]
【海外】美国国债2015年或超19万亿美元  
[2010年06月09日]
【金融】9日沪深股市双双高开  
[2010年06月09日]
【金融】8日沪指2500点失而复得  
[2010年06月08日]
【金融】国投瑞银五年累计分红近百亿元  
[2010年06月08日]
【政经】日本新首相菅直人组建新一届内阁  
[2010年06月08日]
【海外】苹果发布第四代iPhone  
[2010年06月08日]
【金融】一季度中国代客结售汇顺差927亿美元  
[2010年06月08日]
【海外】美国会向高盛发出传票  
[2010年06月08日]
【海外】德内阁通过削减财政开支计划  
[2010年06月08日]
【金融】7日芝加哥小麦玉米期价继续下跌  
[2010年06月08日]
【金融】7日伦敦金属期货普跌  
[2010年06月08日]
【金融】8日沪深两市早盘收涨  
[2010年06月08日]
【金融】7日纽约黄金期货接近历史高点  
[2010年06月08日]
【金融】7日纽约市场油价震荡收低  
[2010年06月08日]
【金融】7日纽约汇市欧元走软  
[2010年06月08日]
【金融】纽约股市股指7日继续下跌  
[2010年06月08日]
【金融】伦敦股市7日下跌  
[2010年06月08日]
【金融】8日人民币对美元延续下行势头  
[2010年06月08日]
【金融】8日沪深股市小幅低开  
[2010年06月08日]
【政经】陕西巨资加强水源工程建设  
[2010年06月07日]
【金融】交行配股核心资本充足率提高1.6%  
[2010年06月07日]
【产业】斯巴鲁召回部分进口力狮傲虎  
[2010年06月07日]
【政经】湖北省迎战今年最强降雨过程  
[2010年06月07日]
【政经】两部委向广西下拨4500万救灾金  
[2010年06月07日]
【金融】7日沪指创一年多收盘新低  
[2010年06月07日]
【产业】中国海外矿业投资10年达500亿美元  
[2010年06月07日]
【海外】英国石油公司称每天收集万桶泄漏原油  
[2010年06月07日]
【政经】富士康深圳基层员工薪资再涨66%  
[2010年06月07日]
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