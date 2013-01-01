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即时要闻
吉尔吉斯斯坦发生里氏6.2级地震  
[2011年07月20日]
巴基斯坦任命首位女性外长  
[2011年07月20日]
也门政府军炮击“基地”分子据点致9人死亡  
[2011年07月20日]
IMF预测日本经济今年下滑0.7%  
[2011年07月20日]
古巴将大部分闲置土地承包给农民  
[2011年07月20日]
东盟外长会议呼吁加强区域应变能力  
[2011年07月20日]
IMF称遏制主权债务危机蔓延对欧元区经济复苏至关重要  
[2011年07月20日]
希拉里说美国和印度是反恐盟友  
[2011年07月20日]
大连隧道坍塌事故中被困12名工人全部获救  
[2011年07月20日]
以色列海军拦截驶往加沙的援助船  
[2011年07月20日]
联合国官员对伊拉克前景表示“谨慎乐观”  
[2011年07月20日]
港股19日收报21902点升0.45%  
[2011年07月19日]
我国小额贷款公司已达3366家  
[2011年07月19日]
大宗商品涨跌互现  
[2011年07月19日]
港股19日收报21902点升0.45%   
[2011年07月19日]
19日上海期金价格全线延涨创新高  
[2011年07月19日]
南宁部分银行首套房贷利息执行基准利率上浮  
[2011年07月19日]
中国企业有望入主全球第三大未开发铁矿区   
[2011年07月19日]
沪深股市延续跌势　上证综指再失2800点  
[2011年07月19日]
专访：夏普中国本部长菅野信行   
[2011年07月19日]
中铝广西有色稀土开发有限公司揭牌成立　全产业链开发稀土“处女地”   
[2011年07月19日]
上半年全国税收总收入同比增长29.6%  
[2011年07月19日]
我国微博用户增至1.95亿  
[2011年07月19日]
福建将推动福州厦门成为大陆对台贸易中心  
[2011年07月19日]
标准普尔警告可能下调新闻集团信用评级   
[2011年07月19日]
日本新发现500余头疑似“辐射牛”流散  
[2011年07月19日]
日经股指早盘下跌  
[2011年07月19日]
人民币对美元汇率延续下行走势  
[2011年07月19日]
美国官员同卡扎菲代表会面  
[2011年07月19日]
蒸汽管道坠落致广深铁路停运8列动车  
[2011年07月19日]
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